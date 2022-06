Đối thủ sừng sỏ của iPhone 13 Pro Max lộ diện: Có gì đặc sắc?

Mới đây diện mạo của chiếc smartphone cao cấp lớn nhất và đắt nhất trong dòng Xiaomi 12 đã dần lộ diện. Phiên bản Ultra được coi là một trong những chiếc smartphone đầu tiên của Xiaomi được trang bị hệ thống camera hợp tác cùng Leica nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh. Mặt trước của Xiaomi 12 Ultra sẽ có cách thiết kế tương tự với Xiaomi 12 Pro khi có màn hình cong 2 cạnh bên, sử dụng thiết kế "nốt ruồi" với camera selfie ở chính giữa. Màn hình này sẽ là màn hình LTPO AMOLED với độ phân giải QHD+ cùng tần số quét 120Hz cao cấp, độ sáng 1700 nits. Giống như Xiaomi Mi 11 Ultra năm ngoái, Xiaomi 12 Ultra có cụm camera nhô ra, chiếm khoảng 1/3 mặt sau. Đáng chú ý, thiết lập này có tới bảy vết cắt ở mặt sau, bốn trong số đó là ống kính và ba vết cắt còn lại là cảm biến. Thấu kính ở phía dưới có thể là một hệ thống kính tiềm vọng. Hiện tại chưa rõ thông số của cụm camera này là như nào nhưng chúng ta có thể mong chờ một phần cứng camera khủng nhất trên thị trường bởi các phiên bản Ultra trước đây đều có camera vượt trội. Theo tin đồn, Xiaomi 12 Ultra sẽ dày tới 9.5mm và có trọng lượng 234 grams, tức là dày hơn iPhone 13 Pro Max nhưng lại nhẹ hơn. Máy đi kèm vi xử lý Snapdragon 8+ Gen 1 mạnh mẽ nhất. Xiaomi 12 Ultra dự kiến sẽ sớm được giới thiệu tới người dùng trong mùa hè này, có thể là trong tháng 7 tới. Mức giá chắc chắn cũng sẽ không hề rẻ. Về phần hiệu năng, nhiều chuyên gia phỏng đoán rằng chiếc điện thoại thoại này sẽ sở hữu con chip mạnh hơn phiên bản “Pro” hiện tại. Cụ thể khả năng rất cao sẽ là con chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus mới nhất đến từ nhà Qualcomm. Theo trang chuyên rò rỉ tin công nghệ Digital Chat Station thì chiếc máy này sẽ được trang bị viên pin khá lớn 4900 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W. Ngoài ra còn có thông tin rằng sẽ còn thêm một phiên bản với chất liệu bằng da và bằng gốm cho khả năng chịu va đập tốt hơn kính nhưng vẫn giữa được vẻ ngoài sang trọng thời thượng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Mới đây diện mạo của chiếc smartphone cao cấp lớn nhất và đắt nhất trong dòng Xiaomi 12 đã dần lộ diện. Phiên bản Ultra được coi là một trong những chiếc smartphone đầu tiên của Xiaomi được trang bị hệ thống camera hợp tác cùng Leica nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh. Mặt trước của Xiaomi 12 Ultra sẽ có cách thiết kế tương tự với Xiaomi 12 Pro khi có màn hình cong 2 cạnh bên, sử dụng thiết kế "nốt ruồi" với camera selfie ở chính giữa. Màn hình này sẽ là màn hình LTPO AMOLED với độ phân giải QHD+ cùng tần số quét 120Hz cao cấp, độ sáng 1700 nits. Giống như Xiaomi Mi 11 Ultra năm ngoái, Xiaomi 12 Ultra có cụm camera nhô ra, chiếm khoảng 1/3 mặt sau. Đáng chú ý, thiết lập này có tới bảy vết cắt ở mặt sau, bốn trong số đó là ống kính và ba vết cắt còn lại là cảm biến. Thấu kính ở phía dưới có thể là một hệ thống kính tiềm vọng. Hiện tại chưa rõ thông số của cụm camera này là như nào nhưng chúng ta có thể mong chờ một phần cứng camera khủng nhất trên thị trường bởi các phiên bản Ultra trước đây đều có camera vượt trội. Theo tin đồn, Xiaomi 12 Ultra sẽ dày tới 9.5mm và có trọng lượng 234 grams, tức là dày hơn iPhone 13 Pro Max nhưng lại nhẹ hơn. Máy đi kèm vi xử lý Snapdragon 8+ Gen 1 mạnh mẽ nhất. Xiaomi 12 Ultra dự kiến sẽ sớm được giới thiệu tới người dùng trong mùa hè này, có thể là trong tháng 7 tới. Mức giá chắc chắn cũng sẽ không hề rẻ. Về phần hiệu năng, nhiều chuyên gia phỏng đoán rằng chiếc điện thoại thoại này sẽ sở hữu con chip mạnh hơn phiên bản “Pro” hiện tại. Cụ thể khả năng rất cao sẽ là con chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus mới nhất đến từ nhà Qualcomm. Theo trang chuyên rò rỉ tin công nghệ Digital Chat Station thì chiếc máy này sẽ được trang bị viên pin khá lớn 4900 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W. Ngoài ra còn có thông tin rằng sẽ còn thêm một phiên bản với chất liệu bằng da và bằng gốm cho khả năng chịu va đập tốt hơn kính nhưng vẫn giữa được vẻ ngoài sang trọng thời thượng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple