Dò kim loại trên cánh đồng, bất ngờ đụng trúng 'kho báu' khủng

Hai người thợ dò kim loại ở Norfolk, Anh, đã phát hiện ra " kho báu" với 11 đồng tiền vàng trị giá 643 triệu đồng trên một cánh đồng canh tác. (Ảnh: livescience) Kho báu này, được gọi là "The Broads Hoard", bao gồm những đồng tiền có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, trước cuộc chinh chiến của người La Mã.(Ảnh:livescience) Các đồng tiền có thể đã được chôn cất với ý định lấy lại sau này hoặc dùng để buôn bán. (Ảnh:Eastern Daily Press) Bảo tàng Anh đã mua lại những đồng tiền này để trưng bày trong bộ sưu tập vĩnh viễn của mình.(Ảnh:BBC) Trong một trường hợp tương tự, bốn người đàn ông ở Anh đã phát hiện một kho báu gồm 12 đồng tiền vàng và 545 đồng tiền bạc từ thế kỷ 14 trị giá gần 4,8 tỷ đồng nhờ máy dò kim loại.(Ảnh: The Sun) Những người này là Andrew Winter, Tobiasz Nowak, Mateusz, và Dariusz Fijalkowski. Họ đã thay phiên canh gác hố chôn kho báu sau khi tìm thấy tín hiệu đầu tiên từ máy dò kim loại của Andrew.(Ảnh: The Sun) Cuộc tìm kiếm diễn ra trên cánh đồng gần Hambleden, một ngôi làng được ghi lại trong Sách Domesday năm 1086. Chỉ trong bốn ngày, họ đã khai quật được tổng cộng 557 đồng xu.(Ảnh: The Epoch Times) Số tiền bán được từ kho báu, được gọi là "Hambleden Hoard," sẽ được chia cho chủ đất.(Ảnh: Buckinghamshire) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

