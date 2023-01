Điểm danh 21 loài mèo hoang dã hiện diện ở châu Á (1)

Hổ (Panthera tigris). Kích thước: Thân dài 2–3,9 mét, nặng 90–310 kg. Khu vực phân bố: Nam Á, Đông Nam Á, khu vực Siberia. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Rainforest Trust. Sư tử châu Á (Panthera leo persica). Kích thước: Thân dài 2 mét, nặng 110-190 kg. Khu vực phân bố: Vườn quốc gia Gir và vùng xung quanh ở bang Gujarat của Ấn Độ. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo hoa mai (Panthera pardus). Kích thước: Thân dài 97-140 cm, nặng 50-77 kg. Khu vực phân bố: Từ bán đảo Ả Rập tới vùng viễn Đông của Nga. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo tuyết (Panthera uncia). Kích thước: Thân dài 75–150 cm, nặng 27–54 kg. Khu vực phân bố: Các dãy núi cao ở Nam Á và Trung Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Linh miêu Á-Âu (Lynx lynx). Kích thước: Thân dài 73–106 cm, nặng 12-32 kg. Khu vực phân bố: Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng núi Kavkaz, Trung Á, Đông Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Wikipedia. Linh miêu tai đen (Caracal caracal). Kích thước: Thân dài 78–108, nặng 8-19 kg. Khu vực phân bố: Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông đến Ấn Độ. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Báo lửa (Catopuma temminckii). Kích thước: Thân dài 66-84 cm, nặng 9-16 kg. Khu vực phân bố: Từ Tây Tạng và Nepal tới miền Nam Trung Quốc và Sumatra. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa. Ảnh: Ảnh: Sciencesource.com. Mèo nâu đỏ Borneo (Catopuma badia). Kích thước: Thân dài 50-67 cm, nặng 3-4 kg. Khu vực phân bố: Đảo Borneo. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo gấm (Neofelis nebulosa). Kích thước: Thân dài 60-105 cm, nặng 11-20 kg. Khu vực phân bố: Phía đông dãy Himalayakhu, miền Nam Trung Quốc, đất liền và hải đảo Đông Nam Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: The Third Pole. Báo gấm Sunda (Neofelis diardi). Kích thước: Thân dài 60-105 cm, nặng 12–25 kg. Khu vực phân bố: Đảo Borneo và Sumatra. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: New Scientist. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Hổ (Panthera tigris). Kích thước: Thân dài 2–3,9 mét, nặng 90–310 kg. Khu vực phân bố: Nam Á, Đông Nam Á, khu vực Siberia. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Rainforest Trust. Sư tử châu Á (Panthera leo persica). Kích thước: Thân dài 2 mét, nặng 110-190 kg. Khu vực phân bố: Vườn quốc gia Gir và vùng xung quanh ở bang Gujarat của Ấn Độ. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo hoa mai (Panthera pardus). Kích thước: Thân dài 97-140 cm, nặng 50-77 kg. Khu vực phân bố: Từ bán đảo Ả Rập tới vùng viễn Đông của Nga. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo tuyết (Panthera uncia). Kích thước: Thân dài 75–150 cm, nặng 27–54 kg. Khu vực phân bố: Các dãy núi cao ở Nam Á và Trung Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Linh miêu Á-Âu (Lynx lynx). Kích thước: Thân dài 73–106 cm, nặng 12-32 kg. Khu vực phân bố: Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng núi Kavkaz, Trung Á, Đông Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Wikipedia. Linh miêu tai đen (Caracal caracal). Kích thước: Thân dài 78–108, nặng 8-19 kg. Khu vực phân bố: Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông đến Ấn Độ. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Báo lửa (Catopuma temminckii). Kích thước: Thân dài 66-84 cm, nặng 9-16 kg. Khu vực phân bố: Từ Tây Tạng và Nepal tới miền Nam Trung Quốc và Sumatra. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa. Ảnh: Ảnh: Sciencesource.com. Mèo nâu đỏ Borneo (Catopuma badia). Kích thước: Thân dài 50-67 cm, nặng 3-4 kg. Khu vực phân bố: Đảo Borneo. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Báo gấm (Neofelis nebulosa). Kích thước: Thân dài 60-105 cm, nặng 11-20 kg. Khu vực phân bố: Phía đông dãy Himalayakhu, miền Nam Trung Quốc, đất liền và hải đảo Đông Nam Á. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: The Third Pole. Báo gấm Sunda (Neofelis diardi). Kích thước: Thân dài 60-105 cm, nặng 12–25 kg. Khu vực phân bố: Đảo Borneo và Sumatra. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp nguy cấp. Ảnh: New Scientist. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.