Đi dạo trong công viên, cặp đôi sốc toàn tập đụng trúng “kho báu"

Cặp đôi đi dạo trong Công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas và vô tình nhặt được một viên đá thủy tinh trong suốt, ban đầu họ nghĩ nó chỉ là một viên đá thủy tinh bình thường mà không ngờ là " kho báu". Sau khi đưa về nhà, Jerry Evans, một trong hai người bắt đầu cảm thấy viên đá có điều gì đó đặc biệt và quyết định gửi nó đến Viện Đá quý Hoa Kỳ để xác nhận. Một thời gian sau, Evans nhận được thông báo chính thức rằng viên đá thủy tinh mà anh nhặt được thực chất là một viên kim cương không màu, nặng 4,87 carat. Viên kim cương này sau đó được đặt tên là "Evans Diamond", có hình dạng giống như một kim tự tháp và kích thước bằng hạt đậu. Phát hiện của Evans được công nhận là lớn nhất tại Công viên tiểu bang Crater of Diamonds trong khoảng 3 năm, và là viên kim cương lớn nhất được xác nhận từ đầu năm 2023. Đây là công viên nổi tiếng, nơi du khách trung bình mỗi ngày tìm thấy từ một đến hai viên kim cương. Công viên tiểu bang Crater of Diamonds là nơi duy nhất trên thế giới mà công chúng có thể tìm kiếm và giữ lại những viên kim cương mà họ phát hiện. Tính đến nay, đã có khoảng 798 viên kim cương, tổng trọng lượng hơn 125 carat được đăng ký tìm thấy tại công viên trong năm 2023. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

Cặp đôi đi dạo trong Công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas và vô tình nhặt được một viên đá thủy tinh trong suốt, ban đầu họ nghĩ nó chỉ là một viên đá thủy tinh bình thường mà không ngờ là " kho báu". Sau khi đưa về nhà, Jerry Evans, một trong hai người bắt đầu cảm thấy viên đá có điều gì đó đặc biệt và quyết định gửi nó đến Viện Đá quý Hoa Kỳ để xác nhận. Một thời gian sau, Evans nhận được thông báo chính thức rằng viên đá thủy tinh mà anh nhặt được thực chất là một viên kim cương không màu, nặng 4,87 carat. Viên kim cương này sau đó được đặt tên là "Evans Diamond", có hình dạng giống như một kim tự tháp và kích thước bằng hạt đậu. Phát hiện của Evans được công nhận là lớn nhất tại Công viên tiểu bang Crater of Diamonds trong khoảng 3 năm, và là viên kim cương lớn nhất được xác nhận từ đầu năm 2023. Đây là công viên nổi tiếng, nơi du khách trung bình mỗi ngày tìm thấy từ một đến hai viên kim cương. Công viên tiểu bang Crater of Diamonds là nơi duy nhất trên thế giới mà công chúng có thể tìm kiếm và giữ lại những viên kim cương mà họ phát hiện. Tính đến nay, đã có khoảng 798 viên kim cương, tổng trọng lượng hơn 125 carat được đăng ký tìm thấy tại công viên trong năm 2023. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.