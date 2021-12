Đi bộ trên núi, bất ngờ phát hiện "báu vật" đắt đỏ nhất thế giới

Khi đang thực hiện chuyến đi bộ đường dài trên núi Yonghwa, tỉnh Gangwon vào giữa tháng 9 vừa qua, bà Park (65 tuổi) tìm được những cây nấm tùng nhung (còn gọi là nấm matsutake) chất lượng nhất. "Tôi phát hiện ra một cụm mũ nấm nhô lên, ẩn dưới đám lá rụng sau khoảng 3 giờ 30 phút đi bộ đường dài trong rừng thông trên núi Yonghwa. Khi tôi dùng cây gậy của mình cẩn thận gạt đám lá ra, tôi phát hiện ra rằng ấn sau vào trong đất là những cây nấm tùng nhung dài hơn 10cm.", bà Park không giấu nổi sự vui sướng. Nấm tùng nhung có tiếng là rất khó tìm, phải đào sâu xuống lớp đất và lá thông rụng mới có thể thấy được. Nấm có màu nâu nên khá giống với màu lá thông mục và màu đất. Khu vực bà Park tìm thấy nấm tùng nhung là một rừng thông có địa hình gồ ghề hiểm trở, gần như không có đường đi. Trong quá trình leo núi, bà cho biết ở đó có rất nhiều tấm lưới do người dân giăng sẵn để bắt rắn, hoặc đôi khi có cả những vũng nước mà lợn rừng hay đến tắm. Do đó, khu vực này ít người biết đến hay qua lại để tìm nấm hay các loại thảo dược khác. Được biết, những cây nấm tùng nhung mà bà Park tìm thấy có độ dài hơn 10cm, mũ nấm chưa mở được xếp vào hàng chất lượng bậc nhất trong các loại nấm tùng nhung và cũng có giá trị cao nhất. Nấm tùng nhung là một loài nấm được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường mọc (phân bố) tại những cánh rừng cây Tùng quanh năm có mây mù, tuyết, độ ẩm cao; những ngọn núi cách mặt nước biển 2500 m trở lên tại Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc. Loại nấm này trở nên nổi tiếng nhờ các món ăn Nhật Bản và trong ẩm thực Trung Hoa, với hương vị phong phú của loại nấm này khiến nó trở thành một trong những loại gia vị tốt nhất trên thế giới, tuy nhiên việc chế biến chúng cũng rất công phu khiến cho giá tăng cao. Loại nấm này có biệt tài ẩn mình cực tốt trong tự nhiên, phải để ý rất kĩ người săn nấm tùng nhung mới có thể tìm ra chúng. Nấm có màu nâu nên khá giống với màu lá thông mục và màu đất. Chỉ đúng thời điểm tháng 8 hàng năm là thời điểm nấm mọc, hết tháng 8 chúng sẽ không mọc lên nữa. Vì đặc tính riêng biệt là nấm tùng nhung chỉ bám vào phần rễ nhỏ của cây thông sống nên rễ tạo ra khuẩn, nhờ khuẩn đó mà cây nấm mọc lên. Con người vẫn chưa thể tạo ra loại nấm này được mà chỉ có thể thu hoạch ngoài tự nhiên. Thông thường, ở Hàn Quốc, loại nấm này có giá khoảng hơn 1 triệu won/kg, tuy nhiên khi nhập về thị trường Việt Nam, nấm tùng nhung thường có giá lên tới 46 triệu đồng/kg. Tuy đắt đỏ là vậy, nấm tùng nhung vẫn được giới nhà giàu ở Việt Nam săn lùng, sẵn sàng rút hầu bao hàng chục triệu đồng mua dòng nấm thượng hạng này về dùng. Nấm tùng nhung không chỉ chứa tám axit amin thiết yếu mà còn có một lượng lớn vitamin B1, B2, C và PP, là một món ăn có giá trị dinh dưỡng cao.



