Đến mùa sinh sản, châu chấu sa mạc tàn phá kinh hoàng thế nào?

Châu chấu sa mạc được xem là loài côn trùng di cư gây hại đến mùa màng vô cùng nghiêm trọng. Chúng có thể tụ lại hàng tỷ con với mật độ đủ dày từng khiến một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chuyển hướng. Châu chấu có thể lây lan rất nhanh đặt nhiều quốc gia trước nguy cơ một loại dịch bệnh mới. Chúng đã phá hủy hàng chục ngàn hecta hoa màu và hàng triệu người thiếu lương thực có thể đối mặt với nạn đói. Ghi nhận thực địa mới nhất của các chuyên gia FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ), những đàn côn trùng là châu chấu sa mạc chưa trưởng thành đang phát triển mạnh quần thể mới trong năm nay ở khu vực Đông Phi, trong đó nhiều nhất là ở phía đông bắc Somalia. Cơ quan này cho biết đã chứng kiến các bầy đàn châu chấu sa mạc non xuất hiện thành các dải rầy đặc bám trên các vách đá ở vùng duyên hải phía tây bắc của quốc gia Đông Phi này. FAO cho biết sẽ có thêm nhiều bầy đàn châu chấu sa mạc khác hình thành trong tháng này phân tán dọc theo vùng cao nguyên phía bắc kéo đến miền đông Ethiopia. Ngoài ra tại Kenya, các chuyên gia cũng nhìn thấy rất nhiều bầy đàn châu chấu sa mạc non, chưa trưởng thành đã xuất hiện ở các tỉnh phía bắc và miền trung nước này. Tại Sudan, châu chấu sa mạc trưởng thành hiện cũng đang tạo ra những bầy đàn nhỏ chưa thể bay và tàn phá mạnh hoa màu ở vùng phía nam của Biển Đỏ, trong khi những quần thể mới nở cũng đang sinh sôi rất nhanh ở các khu vực láng giềng Eritrea. Những bầy đàn châu chấu sa mạc chưa trưởng thành vẫn tồn tại ở vùng Oromia của Ethiopia, bao gồm cả khu vực phía nam của Thung lũng Rift. Châu chấu được xem là loài phá hoại sản xuất nông nghiệp trong nhiều thế kỷ, tàn phá hoa màu tại mỗi nơi chúng dừng chân cũng như đe dọa nghiêm trọng tới giao thông, an ninh hàng không. Châu chấu bao phủ mặt đất và ăn mọi thứ chúng có thể tìm thấy, trước hết là thảm thực vật, cây cỏ, hoa lá. Một đàn 40 triệu con có khả năng tiêu thụ lương thực ngang với 35.000 người/ngày. Mỗi ngày, những đàn châu chấu có thể phá hoại ăn tới 1,8 tấn thực vật và so sánh một đàn châu chấu có quy mô trung bình cũng có thể phá hủy lượng cây trồng đủ để nuôi sống 2.500 người trong cả năm. Loài châu chấu này thậm chí còn ăn cả những chiếc mền vải trải ra để che phủ vườn rau, vỏ xe ngựa, ăn dây nịt da trên ngựa, tay cầm bằng gỗ, cột hàng rào và bất cứ thứ gì làm bằng giấy…

