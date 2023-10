Đem của hồi môn đi thẩm định, chuyên gia xem xong “run lẩy bẩy"

Của hồi môn này là một chiếc kẹp tóc thuộc về bà nội của phụ nữ và được truyền lại từ thời nhà Thanh, một triều đại quyền lực ở Trung Quốc. Các chuyên gia thẩm định đồ cổ đã xác định rằng đây là một món đồ quý và thuộc về triều đại nhà Thanh. Nó được làm bằng mạ vàng và có lông chim bói cá, được gọi là Diancui. Mặc dù món đồ này có giá trị lịch sử và văn hóa lớn, nhưng do tình trạng hiện tại, giá trị của nó chỉ khoảng từ 70.000 đến 90.000 NDT (tương đương 200 - 300 triệu đồng). Đáng lưu ý, bà nội của người phụ nữ này năm xưa từng là người phục vụ cho Từ Hi Thái hậu trong hậu cung nhà Thanh. Từ Hi Thái hậu vốn là một bà hoàng quyền lực và giàu có, có sở thích thu thập nhiều bảo vật quý giá. Không chỉ quyền lực, Từ Hi Thái hậu nổi tiếng sử sách bởi lối sống vô cùng xa hoa, tốn kém. Trên người bà đeo đồ trang sức, ngọc bích. Dụng cụ làm tóc của bà có tới 25 món, dùng để uốn và chải nhiều kiểu khác nhau. Tóc bà thường cài hoa và trâm vàng. Tuy nhiên, sau khi bà qua đời, nhiều bảo vật đã bị di dời và mất đi vẻ huy hoàng trước đây. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.

Của hồi môn này là một chiếc kẹp tóc thuộc về bà nội của phụ nữ và được truyền lại từ thời nhà Thanh, một triều đại quyền lực ở Trung Quốc. Các chuyên gia thẩm định đồ cổ đã xác định rằng đây là một món đồ quý và thuộc về triều đại nhà Thanh. Nó được làm bằng mạ vàng và có lông chim bói cá, được gọi là Diancui. Mặc dù món đồ này có giá trị lịch sử và văn hóa lớn, nhưng do tình trạng hiện tại, giá trị của nó chỉ khoảng từ 70.000 đến 90.000 NDT (tương đương 200 - 300 triệu đồng). Đáng lưu ý, bà nội của người phụ nữ này năm xưa từng là người phục vụ cho Từ Hi Thái hậu trong hậu cung nhà Thanh. Từ Hi Thái hậu vốn là một bà hoàng quyền lực và giàu có, có sở thích thu thập nhiều bảo vật quý giá . Không chỉ quyền lực, Từ Hi Thái hậu nổi tiếng sử sách bởi lối sống vô cùng xa hoa, tốn kém. Trên người bà đeo đồ trang sức, ngọc bích. Dụng cụ làm tóc của bà có tới 25 món, dùng để uốn và chải nhiều kiểu khác nhau. Tóc bà thường cài hoa và trâm vàng. Tuy nhiên, sau khi bà qua đời, nhiều bảo vật đã bị di dời và mất đi vẻ huy hoàng trước đây. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.