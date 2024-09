Dê con 'ngoài hành tinh' và loạt động vật kỳ dị gây sốt

Chú dê con có một nhãn cầu bị chia đôi trong một hốc mắt duy nhất, lưỡi dài và hai lỗ nhỏ trên môi trên, khiến ngoại hình của nó rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Hình ảnh và video về chú dê nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự hiếu kỳ từ người xem. Theo dự đoán, chú dê có thể mắc hội chứng Cyclopia, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. (Ảnh: Người đưa tin) Trên thế giới cũng có nhiều con vật được sinh ra với những dị tật bẩm sinh. Một chú dê có 8 chân do đột biến trong quá trình phát triển song sinh. Tuy nhiên, chú dê này không sống được lâu bởi sự đột biến. (Ảnh: Toplist) Chú chó Faith ở Mỹ sinh ra chỉ có hai chân sau, bị mẹ ruồng bỏ. Tuy nhiên, nó đã được người chủ mới nuôi dưỡng, trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên truyền thông.(Ảnh:Los Angeles Times) Một con rắn sữa Honduras bạch tạng với hai đầu, một trường hợp đột biến hiếm gặp. Nó sống đến 8 năm trong môi trường nuôi nhốt. (Ảnh:Toplist) Một con mèo mọc hai chiếc "cánh" sau lưng ở Trung Quốc do đột biến gen. Các chuyên gia cho rằng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của mèo.(Ảnh:Toplist) Một chú khỉ được sinh ra với một mắt trên trán ở Trung Quốc do đột biến gen. Hiện tượng này phổ biến hơn ở động vật có vú và gây tử vong sớm.(Ảnh:Toplist) Chú vịt Stumpy có 4 chân, trong đó 2 chân thừa vô dụng. Nó vẫn có thể di chuyển bình thường và cần chăm sóc đặc biệt.(Ảnh:The Telegraph) Chú mèo National Geographic có hai khuôn mặt trên cùng một đầu. Được dự đoán sẽ chết sớm, nhưng nó đã sống đến 12 năm, phá kỷ lục Guinness.(Ảnh: National Geographic) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

Chú dê con có một nhãn cầu bị chia đôi trong một hốc mắt duy nhất, lưỡi dài và hai lỗ nhỏ trên môi trên, khiến ngoại hình của nó rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Hình ảnh và video về chú dê nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự hiếu kỳ từ người xem. Theo dự đoán, chú dê có thể mắc hội chứng Cyclopia, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. (Ảnh: Người đưa tin) Trên thế giới cũng có nhiều con vật được sinh ra với những dị tật bẩm sinh. Một chú dê có 8 chân do đột biến trong quá trình phát triển song sinh. Tuy nhiên, chú dê này không sống được lâu bởi sự đột biến. (Ảnh: Toplist) Chú chó Faith ở Mỹ sinh ra chỉ có hai chân sau, bị mẹ ruồng bỏ. Tuy nhiên, nó đã được người chủ mới nuôi dưỡng, trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên truyền thông.(Ảnh:Los Angeles Times) Một con rắn sữa Honduras bạch tạng với hai đầu, một trường hợp đột biến hiếm gặp. Nó sống đến 8 năm trong môi trường nuôi nhốt. (Ảnh:Toplist) Một con mèo mọc hai chiếc "cánh" sau lưng ở Trung Quốc do đột biến gen. Các chuyên gia cho rằng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của mèo.(Ảnh:Toplist) Một chú khỉ được sinh ra với một mắt trên trán ở Trung Quốc do đột biến gen. Hiện tượng này phổ biến hơn ở động vật có vú và gây tử vong sớm.(Ảnh:Toplist) Chú vịt Stumpy có 4 chân, trong đó 2 chân thừa vô dụng. Nó vẫn có thể di chuyển bình thường và cần chăm sóc đặc biệt.(Ảnh:The Telegraph) Chú mèo National Geographic có hai khuôn mặt trên cùng một đầu. Được dự đoán sẽ chết sớm, nhưng nó đã sống đến 12 năm, phá kỷ lục Guinness.(Ảnh: National Geographic) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.