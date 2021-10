Đây là vật chất đắt nhất hành tinh, tỷ phú chưa chắc có được

Californium được mệnh danh là chất đắt nhất thế giới khi một gram chất này trị giá bằng 650 kg vàng, mỗi gram chất này có giá lên tới 25 - 27 triệu USD/gram. Californium - một kim loại actini - là nguyên tố siêu urani thứ sáu được tổng hợp. Đây cũng là một trong các nguyên tố có khối lượng nguyên tử cao nhất. Californium ở trạng thái kim loại rắn màu trắng bạc, kết cấu mềm, dễ uốn và có thể cắt bằng dao thông thường, hóa hơi ở nhiệt độ 300°C. Do bản chất hóa học không ổn định, hàm lượng californium rất hiếm, hầu như không có trong tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính, tổng lượng californium trên thế giới không vượt quá 5 kg, trong khi khối lượng vàng trên trái đất đã lên tới 60 nghìn tỉ tấn. Đây là một trong những lý do khiến chất này đắt đỏ như vậy. Năm 1960, Phòng thí nghiệm Quốc gia Hoa Kỳ đã sản xuất californium thông qua một lò phản ứng đồng vị tốc độ cao, nhưng sản lượng cực kỳ thấp, chỉ vài microgam. Californium là một đồng vị phóng xạ kim loại rất hiếm. Tên gọi của nó được đặt theo tên của tiểu bang và trường đại học California. Vào những năm 1990, giá của californium lên đến 1 tỉ USD/gram do sản lượng hàng năm của californium rất ít, chỉ khoảng nửa gram/năm. Hiện nay, trên thế giới mới chỉ sản xuất được 2 gram californium, mỗi gram californium có giá là 27 triệu USD. Californium có giá trị rất lớn trong y tế và đặc biệt là điều trị các bệnh ung thư. Một nguồn neutron mạnh mẽ trong californium có thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Vì vậy so với xạ trị thì phương pháp này vượt trội hơn nhiều. Nhưng vì loại vật chất này rất đắt nên sẽ phù hợp hơn với những gia đình giàu có về kinh tế. Giá trị nghiên cứu của vật lý hạt nhân, kích hoạt lò phản ứng hạt nhân. Đây là nguồn bức xạ neutron mạnh mẽ và là chất phóng xạ cực mạnh. Là nguyên tố để tạo nên vũ khí hạt nhân tạo nên sức mạnh quân sự của quốc gia. Californium có thể được sử dụng để xác định đồ cổ với tỷ lệ chính xác khá cao. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không thể mua được dù có tiền đi chăng nữa. Tuy nhiên, mặc dù californium có tác dụng rất lớn trong việc chữa khỏi các khối u ác tính, nhưng nó lại là một loại chất “nguyên tố hạt nhân” bức xạ mạnh, cực kỳ nguy hại cho cơ thể con người. Một số người giàu muốn sử dụng californium để làm một chiếc nhẫn, nhưng giấc mơ này không thể thành hiện thực. Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không thể đeo nhẫn làm từ californium. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Californium được mệnh danh là chất đắt nhất thế giới khi một gram chất này trị giá bằng 650 kg vàng, mỗi gram chất này có giá lên tới 25 - 27 triệu USD/gram. Californium - một kim loại actini - là nguyên tố siêu urani thứ sáu được tổng hợp. Đây cũng là một trong các nguyên tố có khối lượng nguyên tử cao nhất. Californium ở trạng thái kim loại rắn màu trắng bạc, kết cấu mềm, dễ uốn và có thể cắt bằng dao thông thường, hóa hơi ở nhiệt độ 300°C. Do bản chất hóa học không ổn định, hàm lượng californium rất hiếm, hầu như không có trong tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính, tổng lượng californium trên thế giới không vượt quá 5 kg, trong khi khối lượng vàng trên trái đất đã lên tới 60 nghìn tỉ tấn. Đây là một trong những lý do khiến chất này đắt đỏ như vậy. Năm 1960, Phòng thí nghiệm Quốc gia Hoa Kỳ đã sản xuất californium thông qua một lò phản ứng đồng vị tốc độ cao, nhưng sản lượng cực kỳ thấp, chỉ vài microgam. Californium là một đồng vị phóng xạ kim loại rất hiếm. Tên gọi của nó được đặt theo tên của tiểu bang và trường đại học California. Vào những năm 1990, giá của californium lên đến 1 tỉ USD/gram do sản lượng hàng năm của californium rất ít, chỉ khoảng nửa gram/năm. Hiện nay, trên thế giới mới chỉ sản xuất được 2 gram californium, mỗi gram californium có giá là 27 triệu USD. Californium có giá trị rất lớn trong y tế và đặc biệt là điều trị các bệnh ung thư. Một nguồn neutron mạnh mẽ trong californium có thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Vì vậy so với xạ trị thì phương pháp này vượt trội hơn nhiều. Nhưng vì loại vật chất này rất đắt nên sẽ phù hợp hơn với những gia đình giàu có về kinh tế. Giá trị nghiên cứu của vật lý hạt nhân, kích hoạt lò phản ứng hạt nhân. Đây là nguồn bức xạ neutron mạnh mẽ và là chất phóng xạ cực mạnh. Là nguyên tố để tạo nên vũ khí hạt nhân tạo nên sức mạnh quân sự của quốc gia. Californium có thể được sử dụng để xác định đồ cổ với tỷ lệ chính xác khá cao. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không thể mua được dù có tiền đi chăng nữa. Tuy nhiên, mặc dù californium có tác dụng rất lớn trong việc chữa khỏi các khối u ác tính, nhưng nó lại là một loại chất “nguyên tố hạt nhân” bức xạ mạnh, cực kỳ nguy hại cho cơ thể con người. Một số người giàu muốn sử dụng californium để làm một chiếc nhẫn, nhưng giấc mơ này không thể thành hiện thực. Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không thể đeo nhẫn làm từ californium. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.