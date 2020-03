Đấu trường danh vọng mùa xuân hoãn thi đấu vì Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trong nước, BTC của giải đấu Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020 đã đưa ra quyết định tạm thời hoãn việc tổ chức giải đấu từ ngày 28/03/2020 này.

Phía BTC cho biết, điều quan trọng nhất trong thời điểm này là việc đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên, ekip sản xuất chương trình cũng như của cả cộng đồng.

Thông báo chính thức từ BTC "Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020".

Được biết, Liên quân mobile là bộ môn thể thao điện tử được đông đảo fan hâm mộ và game thủ theo dõi. Trước đó, Liên quân mobile Việt Nam đã vượt qua các nước có thế mạnh về môn thể thao này để đứng lên bục vinh quang cao nhất.

Vượt qua Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Bắc, Việt Nam đã giành cú đúp AWC và AIC 2019, giải đấu liên quân thế giới và châu lục.

Lịch thi đấu dự kiến được phía BTC đưa ra bắt đầu từ ngày 04/04/2020. Cụ thể:

Ngày 04/04 sẽ diễn ra các trận đấu: HTC IGP Gaming vs Cerberus Esports (CES); BOX gaming vs FapTV; Saigon Phantom vs Mocha ZD; Flash vs Evos Esports

Ngày 10/04 sẽ diễn ra các trận đấu: Saigon Phantom vs BOX gaming; Evos Esports vs Cerberus Esports (CES); Mocha ZD vs FapTV; Flash vs HTC IGP Gaming.

Ngày 11/04 sẽ diễn ra các trận đấu: Saigon Phantom vs Evos Esports; Mocha ZD vs Cerberus Esports (CES); HTC IGP Gaming vs BOX gaming; Flash vs FapTV.

