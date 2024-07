3 bí ẩn 'ma quái' trong lòng đại dương khiến giới khoa học nhức óc

1. Âm thanh kỳ lạ "The Bloop": Được phát hiện và ghi lại bởi Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) năm 1997, đây là một trong số những bí ẩn "ma quái" trong lòng đại dương khiến giới khoa học đau đầu. (Ảnh: Pinterest) Âm thanh phát ra ở độ sâu 4.300 mét tại vùng biển cách Chile gần 2.000 km về phía Tây. (Ảnh: Bizsiziz) Tần số lớn hơn nhiều so với bất cứ tiếng ồn do động vật biển nào gây ra. Chúng được truyền đi với khoảng cách lên tới 5.000 km. (Ảnh: salientpredictions) 2. "Tam giác quỷ" Bermuda: Những đám mây hình lục giác khổng lồ tạo nên những cột không khí khổng lồ chuyển động trên mặt biển với vận tốc lên tới 270 km/giờ. (Ảnh: rdsic) Nơi đây là mồ chôn của hàng trăm xác máy bay, tàu bè ở độ sâu 8.000 mét. (Ảnh: ideagifts) Kể từ vụ mất tích của 5 chiếc máy bay ném bom "Flight 19" cách đây 70 năm, tam giác quỷ Bermuda vẫn là bí ẩn thách thức nhân loại. (Ảnh: darkseas) 3. "Siêu vật thể" kỳ lạ dưới biển Baltic: Được phát hiện bởi đội thợ lặn săn tìm kho báu "Ocean X" của Thụy Điển. (Ảnh: Tiền phong) Vật thể lạ có kích thước khổng lồ ở độ sâu 90 mét, nằm giữa Thụy Điển và Phần Lan. (Ảnh: RT International) Niên đại khoảng 14.000 năm, các thiết bị điện tử đều mất tín hiệu khi đến gần vật thể này. (Ảnh: science.howstuffworks) Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt gặp bạch tuộc “có tai” dưới đáy đại dương: Loài cực hiếm.

