Đang kéo lưới, ngư dân khóc thét khi đụng độ “quái vật” biển sâu

Garry Goodyear - một ngư dân khi đang đi cậu tại Newfoundland, Canada bỗng thấy lưới có vẻ bị vướng và kéo sâu ước chừng hơn 800 mét. Quá sợ hãi, anh cùng nhóm đánh bắt đã kéo lưới lên để tìm hiểu nguyên do. Kéo được lên, anh và cả nhóm đều vô cùng kinh hãi trước sinh vật kỳ dị trước mắt. Không một ai trong nhóm có thể xác định được danh tính của loài này. Goodyear cho biết con cá dài gần 1 mét, và anh đã không biết phải xoay sở thế nào với sinh vật này. Sau đó, Goodyear đã chụp ảnh và đăng lên Facebook để xem có ai có thể xác định được danh tính loài của sinh vật hay không. Trong bài đăng của Garry, một người đã để lại bình luận: "Tôi phát hiện ra rằng đó là một con cá ma Chimaera mũi dài". Goodyear hoảng hốt chia sẻ thêm: "Chúng tôi không hề biết rằng con quái vật này có gai độc. Tôi nghĩ rằng đây là một con cá bình thường... nên đã bắt vào nó bằng tay không!" Carolyn Miri, một nhà sinh vật học biển đang công tác tại Sở Thủy sản và Đại dương ở tỉnh Newfoundland và Labrador, cho biết Chimaera là họ hàng xa của cá mập và cá đuối. Sinh vật này rất kì dị. Đây là một loài cá sống ở nước sâu, có thể được tìm thấy trong độ sâu 200 đến 1.000 mét, nhưng nó cũng có thể bò sát dưới đáy biển ở độ sâu tới 3.000 mét dưới bề mặt nước. Chimaera mũi dài có đuôi nhọn và phát triển tối đa dài khoảng 90cm. Loài cá này hiếm khi xuất hiện ở vùng Newfoundland này. "Loài cá này hiếm khi được nhìn thấy ở tỉnh Newfoundlands và Labradorians, Canada. Cá Chimaera mũi dài thuộc loài cá sụn, bởi toàn bộ xương cá trên xương sống đều là sụn.", Carolyn Miri cho biết thêm. Lý giải cho cụm từ "Chimaera", bà cho biết đây là một từ có gốc Hy Lạp, xuất phát từ con quái vật lai giữa sư tử, rồng và dê trong truyền thuyết Hy Lạp. Chimaeras là một trong những loài cổ nhất trong thế giới loài cá với các tên gọi khác như ratfish, rabbitfish hay ghostsharks. Nhưng nó không phải là cá mập. Đó là một nhóm phân nhánh từ cá mập, xuất hiện khoảng 400 triệu năm trước. Bà Carolyn Miri cũng chỉ ra cặp vây ngực ở hai bên cá, ngay sau đầu trông như cánh chim. Chimaera trưởng thành có thể dài hơn 150cm, có răng rất nhọn, đủ sức để nghiền nát mọi sinh vật nhỏ như cua, tôm hay sinh vật có vỏ nào đi lạc dưới đại dương. Bên cạnh đó nhà khoa học này cho rằng nhóm câu cá đã rất may mắn khi quái vật đã chết từ trước được đưa lên thuyền. Lý do là bởi sinh vật có gai dài và sắc, khi quẫy, nó có thể tạo ra chấn động lên thuyền và chấn thương nặng nề cho các thuyền viên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

