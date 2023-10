Đang chụp ảnh, phát sốc khi thấy quái vật Bigfoot lọt vào ống kính

Bigfoot được coi là một sinh vật nửa người nửa vượn khổng lồ, sống ở Bắc Mỹ. Mặc dù đã có nhiều báo cáo về việc nhìn thấy hoặc chụp hình Bigfoot, nhưng không có bằng chứng chính thống nào xác nhận sự tồn tại của nó. Cặp đôi này chia sẻ đoạn video của "Bigfoot" mà họ ghi lại trên mạng xã hội, và nhiều người đồng tình rằng đó có thể là quái vật Bigfoot, mặc dù cũng có người cho rằng đó có thể là trò chơi hoặc ngụy trang. (Ảnh: New York Post) Quái vật Bigfoot (hay còn gọi Sasquatch) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nó trở thành chủ đề tranh luận trong giới chuyên gia khi các nhà khoa học "đau đầu" đi tìm bằng chứng để chứng minh Bigfoot có thật hay không. Những câu chuyện về quái vật Bigfoot trở nên phổ biến kể từ năm 1958. Khi ấy, một vài người dân Mỹ báo cáo nhìn thấy những dấu chân khổng lồ được cho là của sinh vật bí ẩn này. Trong những thập kỷ sau đó, một số nhân chứng kể rằng đã nhìn thấy Bigfoot từ xa. Họ mô tả sinh vật bí ẩn có cơ thể to lớn, cao khoảng 2-3m, trọng lượng hơn 230 kg. Bigfoot được bao phủ trong lớp lông màu đen hoặc nâu sẫm. Sinh vật giống linh trưởng cao lớn đầy lông đi bằng hai chân này thường thoắt ẩn, thoắt hiện, rất khó bắt gặp. Tổ chức Nghiên cứu Bigfoot Field (BFRO) cho hay, quái vật Bigfoot phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Dù đứng cách xa quái vật huyền bí này nhưng một vài nhân chứng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu của nó. Mời quý độc giả xem them video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.

