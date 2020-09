“Dàn WAGs” của các streamer Việt đọ nhan sắc 10 phân vẹn mười

Hồng Quế được biết đến là bạn gái của game thủ nổi tiếng với khả năng cầm Udyr thượng thừa - Trâu – Best Udyr VN. Đây là cái tên rất nổi tiếng trong cộng đồng game thủ LMHT. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày. Hồng Quế luôn là người quản lý kề vai sát cánh cùng anh chàng bấy lâu nay. Hồng Quế cũng là một trong số ít những "nàng WAG" có cùng đam mê chơi game. Phạm Trang hay nickname là Xoài Non được biết đến là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Xoài Non gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, cô nàng sớm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Gần đây, sau khi về chung nhà với streamer đại gia Xemesis, Xoài Non còn lấn sân sang làm Youtube. Trên MXH, cô nàng Xoài Non thường chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, gương mặt với những đường nét hoàn hảo. Mai Quỳnh Anh cũng là "nửa kia" gây chú ý của anh chàng streamer Cris Phan. Cô nàng sở hữu nhan sắc không tuổi, là nữ diễn viên trẻ được nhiều người yêu mến qua các series phim hài, phim học đường trên youtube của nhóm hài FAPtv. Mai Quỳnh Anh sở hữu một lượng fan đông đảo trước khi về làm vợ Cris Phan - chàng streamer đình đám. Mai Quỳnh Anh đang có hơn 500 nghìn lượt follow trên trang cá nhân, hot girl gốc Phú Yên ngày càng củng cố tên tuổi từ khi "theo chàng về dinh". Chàng "phi công trẻ" Cris Phan và nàng hot girl của FAPtv và cặp đôi đã chính thức về chung một nhà sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. Hồng Nhật là cô gái mới đây đã công khai hẹn hò với chàng streamer đình đám Pewpew. Trang cá nhân của cô nàng Hồng Nhật lại khá kín tiếng, mọi thông tin đều không được bộc lộ nhiều, chỉ biết được rằng cô gái này đến từ Hà Nội. Hồng Nhật sinh năm 1995, là cựu học sinh của trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Trong các bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của mình, "bạn gái Pewpew" không trang điểm cầu kỳ, váy vóc lộng lẫy nhưng vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp, trẻ trung. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Pewpew chém gió về lương gặp ngay đối thủ - Nguồn: VTV24

