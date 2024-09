Đại tuyệt chủng tàn khốc nhất Trái Đất có thể 'tái diễn'?

Cuộc đại tuyệt chủng này do phun trào núi lửa và biến đổi khí hậu gây ra, khiến thế giới trở nên độc hại và làm gián đoạn tiến hóa. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hiện tượng này có thể tái diễn nếu lượng khí nhà kính hiện nay tiếp tục tăng, đe dọa sinh quyển giống như đã từng suýt ngăn chặn sự xuất hiện của khủng long. (Ảnh: ĐẠI HỌC LEEDS) El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên, được đặc trưng bởi sự ấm lên bất thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này thường xuất hiện mỗi 2-7 năm và kéo dài từ 8-12 tháng hoặc lâu hơn. El Nino có thể gây ra những biến đổi lớn về thời tiết trên toàn cầu, bao gồm mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. (Ảnh:The Conversation)Siêu El Nino là một phiên bản mạnh hơn của El Nino, với cường độ và tác động lớn hơn nhiều. Những sự kiện Siêu El Nino nổi bật trong lịch sử bao gồm các năm 1982-1983, 1997-1998 và gần đây nhất là 2015-2016. (Ảnh:The ASEAN Magazine) Các nhà khoa học dự đoán rằng có khoảng 25% khả năng sự kiện El Nino hiện tại sẽ vượt quá 2 độ C ở đỉnh điểm, tiến đến một Siêu El Nino.(Ảnh: NASA Earth Observatory) El Nino và Siêu El Nino có thể gây ra những thay đổi lớn về thời tiết và khí hậu trên toàn cầu. (Ảnh:World Organisation for Animal Health) Ở khu vực Nam Mỹ, El Nino thường gây ra mưa lớn và lũ lụt, trong khi ở khu vực Đông Nam Á và Úc, nó có thể dẫn đến hạn hán nghiêm trọng.(Ảnh: The Weather Network) Siêu El Nino, với cường độ mạnh hơn, có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan này, gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường.(Ảnh:VnMedia) Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng El Nino và Siêu El Nino đang trở nên khó dự đoán hơn và có thể xuất hiện với tần suất và cường độ cao hơn. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia trong việc ứng phó và giảm thiểu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan.(Ảnh: Insurance Information Institute) Mời quý độc giả xem thêm video: Thằn lằn nhỏ nhất thế giới sắp tuyệt chủng.

