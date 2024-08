Trái đất đang bước vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6?

Tuyệt chủng Ordovic - Silur (440 đến 450 triệu năm về trước) là cuộc "đại tuyệt chủng" đầu tiên xảy ra cách đây khoảng 450 triệu năm. Nó được coi là cuộc tuyệt chủng lớn thứ hai trong lịch sử nếu tính theo số loài bị tiêu diệt với 85% loài cá và 60% các loài sinh vật bị tiêu diệt. Nguyên nhân cuộc tuyệt chủng được chấp nhận nhiều hơn cả là vụ nổ tia gamma của một ngôi sao gần Trái đất làm cho carbon dioxide trong khí quyển sụt giảm mạnh. Điều này đã tạo ra một thời kỳ băng hà kéo dài 0,5 - 1,5 triệu năm. Mực nước biển hạ thấp kết hợp với sự lạnh giá của băng hà đã đem đến sự tuyệt chủng hàng loạt vào kỷ Ordovic. Sự tuyệt chủng muộn của kỷ Devon: Hơn 365 triệu năm trước là một trong 5 cuộc đại tuyệt chủng lớn và đáng sợ nhất trong lịch sử sinh học của Trái Đất. Nó xảy ra cách đây khoảng 360 triệu năm khiến 70% số loài sinh vật bị tiêu diệt. Những bằng chứng khảo cổ chỉ ra rằng cuộc đại tuyệt chủng này có thể kéo dài đến 20 triệu năm. Mặc dù là một trong số những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ nhất thế giới nhưng đến nay nguyên nhân của nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tuyệt chủng kỷ Permi-Trias: khoảng 253 triệu năm trước được ví như vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Trái đất. Sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp này đã tuyệt diệt 95% các loài sinh vật trên trái đất. Nguyên nhân chính là do sự vận động kiến tạo vô cùng mạnh mẽ của lớp vỏ Trái Đất. Sự phun trào mắc ma từ các mảng đứt gãy nhấn chìm tất cả bề mặt Trái Đất trong biển lửa. Bụi và khí carbonic gia tăng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên. Các dòng hải lưu dưới đại dương thay đổi gây ra tác động lớn đối với hệ sinh thái, tuần hoàn đại dương trở nên trì trệ, thiếu oxy. Sự sống lúc này trở nên vô cùng mong manh. Tuyệt chủng kỷ Trias-kỷ Jura: Khoảng 201 triệu năm trước là cuộc tuyệt chủng diễn ra cách đây khoảng 199,6 triệu năm đã làm tuyệt chủng hoàn toàn một nửa số sinh vật đang sinh sống trên Trái đất. Người ta vẫn chưa chắc điều gì đã gây ra thảm họa trên. Các nhà khoa học dự đoán, một hiện tượng phun trào núi lửa lớn đã xảy ra. Tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra khá chính xác khoảng thời gian cuộc tuyệt chủng diễn ra và vụ va chạm của sao băng tạo nên hồ Manicouagan (Canada). Bằng chứng này chứng minh, có thể chính vụ va chạm là nguyên nhân trực tiếp khơi mào cuộc tuyệt chủng này. Tuyệt chủng Creta - Paleogen xảy ra cách đây khoảng 66,5 triệu năm, đánh dấu sự kết thúc của Đại Trung sinh và bắt đầu Đại Tân sinh bằng kỷ Paleogen. Khoảng 75% số loài đã bị tuyệt chủng sau biến cố kinh hoàng này. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, sự kiện tuyệt chủng này là do một hoặc nhiều thảm họa đồng thời gây ra, như sự tác động mạnh mẽ của các thiên thạch (tạo nên các hố Chicxulub ở Mexico, Boltysh ở Ukraina) hoặc do mực nước biển tụt xuống, núi lửa phun trào mạnh mẽ tạo ra hiện tượng “bẫy Deccan” tàn phá nghiêm trọng sinh quyển Trái đất. Hiện tại, con người đang ở giai đoạn đầu của cuộc tuyệt chủng hàng loạt mới nhất, diễn ra nhanh hơn nhiều so với bất kỳ loài nào khác. Kể từ năm 1970, quần thể các loài động vật có xương sống đã giảm trung bình 68% và hiện có hơn 35.000 loài được coi là đang bị đe dọa. Chỉ trong thế kỷ 20, có tới 543 loài động vật có xương sống trên cạn đã tuyệt chủng. Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp vào năm 1760, con người đã là nhân tố chính gây ra cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay của Trái đất. Từ việc phát thải khí nhà kính và sự suy giảm tầng ozon đến nạn phá rừng, chất thải nhựa và buôn bán động vật bất hợp pháp, con người đã chủ động tước đoạt thế giới của một số loài và đe dọa nhiều loài khác. Mời các bạn xem video: Những Hiện Tượng Thiên Nhiên Kỳ Lạ Và Độc Đáo Trên Thế Giới. Nguồn: Chuyện lạ VN&TG

