Đại bàng Romeo bất ngờ tiên tri tỉ số World Cup 2022 ngày 2/12

Hôm nay (2/12), vào lúc 22h theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra 2 trận cầu trong khuôn khổ bảng H lượt đấu cuối cùng tại FIFA World Cup 2022: Uruguay vs Ghana và Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha. Nằm chung bảng với Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Uruguay, Ghana được xem là đội bóng yếu nhất bảng H và cơ hội đi tiếp của họ không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ở 2 lượt trận đã qua, Ghana có 3 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 2, chỉ cần hòa ở trận đấu này và Hàn Quốc không thể đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số cách biệt thì sẽ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Nhiệm vụ không quá khó khăn vì Ghana đang có phong độ ổn định và tinh thần thi đấu lên cao. Trong khi đó, Uruguay mới chỉ có được 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, Uruguay sẽ có cuộc đối đầu với Ghana. Trận đấu cực kỳ quan trọng, quyết định quyền đi tiếp của một trong hai đội. Trước trận đấu Ghana vs Uruguay, nhà tiên tri động vật là đại bàng Romeo trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Uruguay. Sau hai lượt đấu, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có 1 điểm với 1 trận hòa trước Uruguay và 1 trận thua đầy tiếc nuối trước Ghana. Cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc trở nên quá hẹp khi ở trận đấu cuối cùng tại bảng H, họ đối đầu với một đội rất mạnh là Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tình hình chấn thương của các cầu thủ đang gây khó khăn cho huấn luyện viên trong việc lựa chọn đội hình đá chính ở trận đấu quan trọng này. Trên lý thuyết, Hàn Quốc nếu thắng Bồ Đào Nha với 2 bàn thắng trở nên và trong trận đấu cùng giờ Ghana và Uruguay chia điểm thì đội bóng châu Á sẽ giành quyền đi tiếp. Đội tuyển Bồ Đào Nha với 2 trận thắng có được 6 điểm, đang đứng đầu bảng đấu và có tấm vé đi tiếp nhưng chắc chắn họ không chủ quan trước Hàn Quốc. Trước trận đấu Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha, nhà tiên tri động vật là đại bàng Romeo tiếp tục trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha. Đại bàng Romeo là "nhà tiên tri' từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Khám phá bên trong làng cổ động viên World Cup ở Qatar.

