Cựu thủ tướng Anh cố gắng che đậy sự xuất hiện nhiều lần của UFO?

Trong hai nhiệm kỳ của mình, từ năm 1940 đến 1955, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã thành lập một nhóm, với mục đích giải mã nguồn gốc của vô số cuộc chạm trán với các vật thể bay không xác định có tên là “Nhóm nghiên cứu vật thể bay”. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hàng trăm trường hợp và kết luận rằng, mặc dù không thể loại trừ sự hiện diện của các vị khách ngoài hành tinh, nhưng nhiều trường hợp được nghiên cứu dường như chỉ ứng với các hiện tượng tự nhiên, những máy bay không người lái nhân tạo, hoặc đơn giản là do “ảo giác tâm lý”. Một trong những trường hợp nổi bật nhất được nhóm nghiên cứu xem xét là trường hợp một chiếc đĩa bay bằng kim loại ở quận Cumbria, tây bắc nước Anh, vào năm 1952. Sự việc diễn ra khi một phi công của Không quân Hoàng gia Anh (Royal Air Force – RAF) trong lúc quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát tại Châu Âu đã quan sát thấy một chiếc máy bay màu bạc kỳ lạ, lặng lẽ biến mất gần máy bay của anh. UFO bí ẩn đã đổ bóng lên chiếc máy bay của anh khá lâu. Theo báo cáo, phi hành đoàn thậm chí đã chụp được ảnh chiếc UFO bằng kim loại đó. Khi biết về vụ việc, thủ tướng đã ra lệnh giữ bí mật ngay lập tức, vì theo thủ tướng, nếu dân chúng biết được việc này, nó sẽ có thể tạo ra sự hoảng loạn và sẽ phá hủy niềm tin vào Chúa. Một chuyên gia vũ khí đã bác bỏ giả thuyết cho rằng vật thể này là một tên lửa vì sự việc này hoàn toàn “vượt quá bất kỳ thực lực công nghệ nào có thể tưởng tượng được vào thời đó”. Những tuyên bố như thế này được lưu trữ trong hàng ngàn trang hồ sơ được tiết lộ về UFO, được phát hành trực tuyến bởi Cục Lưu trữ Quốc gia Vương quốc Anh. Anh là quốc gia chứng kiến nhiều vụ UFO xuất hiện, trong đó nổi tiếng nhất chính là sự cố UFO ở rừng Rendlesham. Một số nguồn tin nói rằng Bộ Quốc phòng của Anh tin rằng các vụ nhìn thấy là do sự nhầm lẫn hàng loạt được tạo ra bởi ngọn hải đăng Orfordness do năng lượng phát quang của nó và gần với các điểm nhìn thấy đèn "UFO". Do đó, Bộ Quốc phòng cho rằng sự kiện này là không đáng kể và không đe dọa đến an ninh quốc gia nên không cần điều tra thêm. Nhưng điều này không trả lời được câu hỏi tại sao các báo cáo lại được trình lên Bộ Quốc phòng bởi Trung tá Halt, sĩ quan cấp cao tại căn cứ. Đến hiện tại, dù sự kiện xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải thích chính xác nhất. Đặc biệt hơn sau đó, các vụ nhìn thấy UFO vẫn tiếp tục được báo cáo trong rừng Rendlesham càng khiến khu vực này trở thành nơi bí ẩn hơn bao giờ hết. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

