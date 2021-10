Cực sốc: Trái đất chậm tiến hoá vì bị “thế lực vũ trụ” tấn công

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Nadja Drabon từ Khoa Khoa học địa chất của Đại học Stanford (Mỹ) đã tìm ra dấu tích của hàng loạt tiểu hành tinh cổ đại đã tấn công Trái Đất trong liên đại Thái Cổ. Họ đã xác định được nhiều lớp mỏng và rời rạc chứa đầy thủy tinh thiên thạch trong vỏ Trái Đất, có tuổi đời từ 2,4 đến 3,5 tỉ năm. Đó là bằng chứng cho thấy thời kỳ này - thuộc liên đại Thái Cổ (Archean) - địa cầu đã bị tấn công liên tục bởi các "thế lực ngoài hành tinh". Khi các tiểu hành tinh hoặc sao chổi lớn va chạm với Trái Đất non trẻ, nó sẽ tạo ra năng lượng giải phóng các vật liệu đá tan chảy và bốc hơi trong vỏ Trái Đất. Các giọt đá nóng chảy bị bắn tung lên này sau đó sẽ ngưng tụ, đông đặc và rơi trở lại Trái Đất, tạo nên những hạt "thủy tinh thiên thạch" hay "quả cầu va chạm" rải rác khắp nơi. Hồ sơ địa chất cho thấy từ đầu liên đại Thái Cổ (khoảng 4 tỉ năm trước), nồng độ oxy trong khí quyển của Trái đất đã bắt đầu có sự gia tăng, nhờ hành tinh dần cân bằng các quá trình sản xuất và loại bỏ oxy. Tuy nhiên, trong hàng tỷ năm sau đó oxy không tăng nổi đến mức phù hợp cho sự sống do các cuộc tấn công ngoài hành tinh đã làm chậm quá trình tiến hóa khí quyển. Các vật thể vũ trụ có đường kính hơn 10 km thừa sức làm lượng oxy khan hiếm trong bầu khí quyển sơ khai bị tiêu thụ hóa học, tức bị "đốt" gần hết bởi vụ va chạm. Đó là nguyên nhân vì sao những sinh vật đầu tiên sống trên hành tinh như vi khuẩn lam cố sức tạo ra oxy, nhưng vẫn không đủ để tạo ra mức vừa đủ để cuộc sống tiến hóa tới các cấp độ cao hơn. "Theo thời gian, các vụ va chạm ngày càng ít thường xuyên hơn và nhỏ đi, giúp nồng độ oxy của Trái Đất thay đổi đáng kể. Sau sự kiện Oxy hóa lớn, địa cầu dần lên đường biến thành hành tinh hiện tại", nhóm nghiên cứu cho biết. Trái Đất thời kỳ đầu Thái Cổ có thể có kiểu kiến tạo khác biệt. Một số nhà khoa học cho rằng do Trái Đất nóng hơn, và hoạt động kiến tạo địa tầng mãnh liệt hơn so với ngày nay, nên kết quả là có một tốc độ tái sinh các vật liệu lớp vỏ lớn hơn. Không tồn tại các châu lục lớn cho tới tận cuối thời kỳ Thái Cổ. Các tiền-châu lục nhỏ là quy phạm chung, chúng bị ngăn chặn không cho kết hợp thành các khối lớn hơn do tốc độ cao của hoạt động địa chất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

