Cực nóng: Tóm được “quái vật ăn thịt” ở gần thiên hà chứa Trái đất

Thiên hà Centaurus A là thiên hà thấu kính cách Trái Đất khoảng 12 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Centaurus. Nó là một trong những thiên hà radio gần Trái Đất nhất do nhà thiên văn James Dunlop tìm thấy. Tuy nhiên, nó không phải xoắn ốc tròn đẹp như hầu hết các thiên hà chúng ta từng thấy trong vũ trụ, mà dường như bị cái gì đó làm vỡ, làm loang ra vùng không gian bên cạnh. Xung quanh thiên hà Centaurus A dày đặc bụi dưới dạng những vệt đen, đĩa thiên hà bị cong vênh rõ ràng. Các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm NOIRLab của NSF (Quỹ khoa học Quốc gia Mỹ) cho biết hình dáng đặc biệt này là bằng chứng 2 thiên hà va chạm và "ăn thịt" nhau. Vụ va chạm đã kích hoạt một loạt các vụ nổ hình thành sao, tạo thành vùng hỗn loạn màu đỏ rực của các đám mây hydro và màu xanh lam của các ngôi sao nhỏ non trẻ. Lỗ đen siêu khối nằm ở trung tâm của Centaurus A – có khối lượng gấp 55 triệu Mặt Trời đang phun vào không gian những tia phản lực mạnh mẽ kéo dài hàng ngàn năm ánh sáng, cho thấy nó đang ngấu nghiến vật chất. Vật chất từ vùng lõi của thiên hà vẫn không ngừng rơi xuống lỗ đen, biến cả tổng thể thành một khối ánh sáng "bùng nổ" kỳ dị. Quan sát này cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn về tương lai thiên hà chứa Trái Đất. Milky Way cũng là một thiên hà "quái vật" đã đạt được kích thước ngày nay nhờ ít nhất 16 vụ nuốt chửng thiên hà khác. Ước tính 2 tỉ năm sau Milky Way sẽ gặp một vụ va chạm xứng tầm, cùng kiểu với những gì Centaurus A đã gặp phải. Đó là cuộc đụng độ với thiên hà Tiên Nữ (Andromera) khổng lồ, một sự kiện được cho là sẽ hất văng Trái Đất khỏi vùng sự sống của hệ Mặt Trời. Trước đây, các nhà thiên văn thuộc Tổ chức nghiên cứu khoa học & công nghiệp khối Thịnh Vượng Chung (CSIRO) đã có được hình ảnh của thiên hà Centaurus A phát ra lớp sáng sóng radio che phủ một diện tích lớn gấp 200 lần so với Mặt trăng. Hố đen trung tâm của Centaurus A khổng lồ có kích thước bằng 50 triệu lần kích thước Mặt trời. Hố đen này tạo ra các các dòng hạt phát sóng radio trải dài tới hàng triệu năm ánh sáng trong vũ trụ. Khi quan sát bằng bước sóng, Centaurus A quá lớn và quá lớn, tới mức không ai từng nghĩ tới việc thử tạo ra một hình ảnh như vậy.

