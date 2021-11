Cực nóng lý do NASA không thể đưa người lên Mặt trăng năm 2024

Sứ mệnh Artemis của NASA dự kiến đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2024 hiện đã được đẩy lên không sớm hơn năm 2025. Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết chuyến bay thử nghiệm tàu vũ trụ Orion và Hệ thống Phóng vào Không gian (siêu tên lửa vũ trụ SLS của NASA) thuộc sứ mệnh Artemis II hiện đang nhắm mục tiêu vào tháng 5 năm 2024 - do đó sẽ đẩy sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2025. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do Quốc hội Mỹ đã không cung cấp đủ tiền để phát triển hệ thống hạ cánh cho chương trình Mặt trăng Artemis và NASA cần nhiều tiền hơn cho tàu Orion. Ngoài ra, tranh chấp pháp lý với công ty tên lửa tư nhân của tỉ phú Jeff Bezos, Blue Origin, đã làm đình trệ công việc trong nhiều tháng trên hệ thống hạ cánh trên Mặt trăng Starship do SpaceX của Elon Musk phát triển. Cuối cùng là do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng chi phí bất ngờ đều đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi lịch trình. Công nghệ cho các bộ quần áo vũ trụ mới cũng cần được phát triển đầy đủ. NASA vẫn đang nhắm đến mục tiêu vào tháng 2/2022 cho vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Mặt Trăng, Hệ thống Phóng Không gian, hay SLS, với một khoang tàu Orion. Sẽ không có ai trên tàu, thay vào đó, các phi hành gia sẽ tham gia chuyến bay Artemis thứ hai, bay vượt qua Mặt trăng nhưng không hạ cánh vào năm 2024, muộn hơn một năm so với kế hoạch. Theo ông Nelson, kế hoạch đó sẽ đẩy cuộc hạ cánh lên Mặt trăng tới ít nhất là năm 2025. Thời hạn năm 2024 đổ bộ Mặt Trăng của NASA lần đầu tiên được Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence (dưới thời TT Trump) công bố trong cuộc họp năm 2019 của hội đồng không gian Nhà Trắng. Trong bối cảnh, tổng thống Trump lo ngại sự lớn mạnh của ngành vũ trụ Trung Quốc - quốc gia đang nung nấu tham vọng đưa người sinh sống vĩnh viễn trên Mặt Trăng vào những năm 2030. Tuy nhiên, Quản trị viên NASA Bill Nelson cam kết rằng NASA sẽ quyết liệt hành động bằng mọi cách để đánh bại các quốc gia khác đặt chân lên Mặt Trăng trong thế kỷ 21 này. “Hệ thống hạ cánh mang theo con người là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi để đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên bề mặt Mặt trăng và chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. NASA cam kết giúp khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới”, Giám đốc NASA Nelson nói với các phóng viên. Ông Nelson đã lưu ý đến chương trình không gian đầy tham vọng và quyết đoán của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo chương trình này có thể vượt mặt Mỹ trong nỗ lực thăm dò Mặt Trăng. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV.

