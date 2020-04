Cris Phan và vợ hot girl “cực ngầu'' cosplay chiến binh Call of Duty Mobile VN

Theo chia sẻ chính thức từ đại diện Call of Duty: Mobile VN, streamer đình đám Việt Nam Cris Phan sẽ hơp tác cùng tựa game này trong dự án mới nhất. Đặc biệt, những hình ảnh được ekip quay hé lộ mới đây cho thấy, lần "bắt tay'' này giữa Cris Phan và NPH bom tấn FPS còn có sự góp mặt của cô vợ hotgirl Mai Quỳnh Anh Đây sẽ là tạo hình cực kỳ mới mẻ của cặp đôi trai tài gái sắc này khi Cris Phan và vợ hot girl hóa thân"cực ngầu'' thành những tay thiện xạ đầy mạnh mẽ. Hai chiến binh dũng cảm sẽ phối hợp ăn ý cùng đồng đội trong các trận đánh đối kháng Multiplayer. Chàng streamer điển trai này từng tham gia vài dự án game bắn súng khác và được cộng đồng game thủ ủng hộ. Lần này với Call of Duty: Mobile VN, qua những hình ảnh mới được công bố, có thể Cris Phan cùng Mai Quỳnh Anh sẽ có một “bộ phim hành động” ngắn nhưng đầy hấp dẫn. Đồng thời cũng phần nào tiết lộ một vài chi tiết về tựa game được dự đoán sẽ rất hot này. Theo lộ trình, Call of Duty: Mobile VN sẽ dành cho 50.000 tài khoản trải nghiệm trước từ 14/4 - 16/4, sau thời gian này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu nhân vật. Hậu trường buổi quay cosplay chiến binh Call of Duty: Mobile VN của Cris Phan và vợ hotgirl Nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút của Mai Quỳnh Anh Trước đó vài tuần, Call of Duty: Mobile VN hé lộ nhân vật mà Cris Phan hóa thân CALL OF DUTY MOBILE GARENA CHÍNH THỨC CHẶN IP VIỆT NAM, XỬ LÝ THẾ NÀO ? Nguồn: Youtube

