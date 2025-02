Công nghệ tích hợp AI thấu cảm LG mới trình làng có gì đặc biệt?

Chủ đề triển lãm "Cuộc sống tốt đẹp 24/7 với trí tuệ nhân tạo thấu cảm" của LG nhấn mạnh AI hòa mình vào không gian sống hàng ngày. Tại CES 2025, LG chia triển lãm thành 8 khu vực, trình diễn cách AI hỗ trợ người dùng từ sáng đến đêm trong mọi hoạt động. (Ảnh: LG NEWSROOM) Khu vực Rise & Shine (Tỉnh giấc & Tỏa sáng): LG tạo không gian sống thông minh, cá nhân hóa theo nhu cầu gia chủ. Công nghệ AI nhận diện khuôn mặt, giọng nói, và đánh giá sức khỏe qua chất lượng giấc ngủ.(Ảnh: The Official Blog of Abt) Khu vực Connect & Cruise (Kết nối & Thư giãn): Tích hợp AI trên ôtô giúp đảm bảo an toàn và tiện lợi khi di chuyển. Các cảm biến thông minh hỗ trợ người dùng trong việc lái xe.(Ảnh: LG) Khu vực Work & Create (Làm việc & Sáng tạo): Văn phòng thông minh với laptop LG gram Pro 2-in-1 tích hợp AI. LG CreateBoard hỗ trợ phân tích và tóm tắt tài liệu, tối ưu hóa công việc.(Ảnh: Phụ nữ số) Khu vực Gear up and Game (Thiết bị & Trò chơi): AI tối ưu hóa trải nghiệm chơi game với ThinQ ON kết nối cảm biến và thiết bị IoT. Màn hình LG UltraGear OLED 45 inch có thể uốn cong, cải thiện trải nghiệm chơi từng thể loại game.(Ảnh: AS USA) Khu vực Inspire & Innovate (Cảm hứng & Đổi mới): Không gian sống đa dụng trên xe với nền tảng MX (Mobility Experience). Các sản phẩm như máy chiếu đa chức năng, máy lọc không khí LG AeroCat thân thiện với thú cưng.(Ảnh: PR Newswire) Khu vực Curate & Elevate (Kiến tạo & Nâng tầm): Điểm nhấn là đèn chùm khổng lồ kết hợp 28 TV trong suốt LG Signature OLED T. Thiết bị nhà bếp thông minh với tủ lạnh, lò vi sóng và bếp nướng tích hợp AI.(Ảnh:Phụ nữ số) Khu vực Dive & Vibe (Thư giãn & Sôi động): Trình làng loa Xboom 2025 kết hợp AI, tự động điều chỉnh âm thanh và ánh sáng theo không gian. Hợp tác với will.i.am nâng cấp công nghệ âm thanh.(Ảnh: TikTok) Khu vực Escape & Immerse (Giải trí & Thưởng thức): AI tối ưu hóa nội dung giải trí và cá nhân hóa trải nghiệm xem với bộ xử lý α11 AI. Điều khiển Magic Remote tích hợp AI mang lại sự tiện lợi vượt trội.(Ảnh: LG NEWSROOM) Mời quý độc giả xem them video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

Chủ đề triển lãm "Cuộc sống tốt đẹp 24/7 với trí tuệ nhân tạo thấu cảm" của LG nhấn mạnh AI hòa mình vào không gian sống hàng ngày. Tại CES 2025, LG chia triển lãm thành 8 khu vực, trình diễn cách AI hỗ trợ người dùng từ sáng đến đêm trong mọi hoạt động. (Ảnh: LG NEWSROOM) Khu vực Rise & Shine (Tỉnh giấc & Tỏa sáng): LG tạo không gian sống thông minh, cá nhân hóa theo nhu cầu gia chủ. Công nghệ AI nhận diện khuôn mặt, giọng nói, và đánh giá sức khỏe qua chất lượng giấc ngủ.(Ảnh: The Official Blog of Abt) Khu vực Connect & Cruise (Kết nối & Thư giãn): Tích hợp AI trên ôtô giúp đảm bảo an toàn và tiện lợi khi di chuyển. Các cảm biến thông minh hỗ trợ người dùng trong việc lái xe.(Ảnh: LG) Khu vực Work & Create (Làm việc & Sáng tạo): Văn phòng thông minh với laptop LG gram Pro 2-in-1 tích hợp AI. LG CreateBoard hỗ trợ phân tích và tóm tắt tài liệu, tối ưu hóa công việc.(Ảnh: Phụ nữ số) Khu vực Gear up and Game (Thiết bị & Trò chơi): AI tối ưu hóa trải nghiệm chơi game với ThinQ ON kết nối cảm biến và thiết bị IoT. Màn hình LG UltraGear OLED 45 inch có thể uốn cong, cải thiện trải nghiệm chơi từng thể loại game.(Ảnh: AS USA) Khu vực Inspire & Innovate (Cảm hứng & Đổi mới): Không gian sống đa dụng trên xe với nền tảng MX (Mobility Experience). Các sản phẩm như máy chiếu đa chức năng, máy lọc không khí LG AeroCat thân thiện với thú cưng.(Ảnh: PR Newswire) Khu vực Curate & Elevate (Kiến tạo & Nâng tầm): Điểm nhấn là đèn chùm khổng lồ kết hợp 28 TV trong suốt LG Signature OLED T. Thiết bị nhà bếp thông minh với tủ lạnh, lò vi sóng và bếp nướng tích hợp AI.(Ảnh:Phụ nữ số) Khu vực Dive & Vibe (Thư giãn & Sôi động): Trình làng loa Xboom 2025 kết hợp AI, tự động điều chỉnh âm thanh và ánh sáng theo không gian. Hợp tác với will.i.am nâng cấp công nghệ âm thanh.(Ảnh: TikTok) Khu vực Escape & Immerse (Giải trí & Thưởng thức): AI tối ưu hóa nội dung giải trí và cá nhân hóa trải nghiệm xem với bộ xử lý α11 AI. Điều khiển Magic Remote tích hợp AI mang lại sự tiện lợi vượt trội.(Ảnh: LG NEWSROOM) Mời quý độc giả xem them video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.