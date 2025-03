Tính chất độc nhất của đá quý đại diện người sinh tháng 10

1. Được xem là viên đá may mắn, đại diện cho người sinh tháng 10. Trong nhiều nền văn hóa, opal được coi là viên đá mang lại may mắn, sáng tạo và trực giác mạnh mẽ. Trong tử vi phương Tây, nó là đá của người sinh tháng 10. Ảnh: Pinterest. 2. Opal có nhiều loại khác nhau. Không chỉ có một màu trắng ngà quen thuộc, opal còn có nhiều biến thể như opal đen, opal lửa, opal pha lê hay opal ma trận, mỗi loại đều sở hữu vẻ đẹp và giá trị riêng biệt. Ảnh: Pinterest. 3. Không có cấu trúc tinh thể cố định. Opal là một khoáng vật không kết tinh (amorphous), nghĩa là nó không có cấu trúc tinh thể cố định như các loại đá quý khác. Điều này khiến nó trở thành một dạng bất định, khác với các khoáng vật thông thường. Ảnh: Pinterest. 4. Hiệu ứng màu sắc độc nhất vô nhị. Opal nổi tiếng với hiệu ứng "chơi màu" (play-of-color), khiến bề mặt viên đá phát ra những dải màu rực rỡ khi thay đổi góc nhìn. Hiện tượng này xảy ra do cấu trúc vi cầu silica bên trong đá khúc xạ ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 5. Ẩn chứa nước trong thành phần. Khác với nhiều loại đá quý khác, opal chứa một lượng nước nhất định trong cấu trúc, thường chiếm từ 3% đến 21% trọng lượng. Điều này khiến opal có tính chất đặc biệt và cần được bảo quản cẩn thận để tránh mất nước. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể hình thành từ xương hóa thạch. Trong một số trường hợp hiếm, opal có thể lắng đọng bên trong xương hóa thạch của động vật cổ đại, tạo ra những mẫu vật tuyệt đẹp. Điều này khiến chúng trở thành kho báu độc đáo của giới sưu tầm. Ảnh: Pinterest. 7. Úc là “thủ phủ” của opal. Khoảng 95% nguồn cung opal trên thế giới đến từ Úc. Các mỏ nổi tiếng như Coober Pedy, Lightning Ridge và Andamooka đã sản xuất ra những viên opal tuyệt đẹp có giá trị cao. Ảnh: Pinterest. 8. Được sử dụng trong trang sức và phong thủy. Nhờ vẻ đẹp lung linh huyền ảo, opal được ưa chuộng trong chế tác trang sức cao cấp. Ngoài ra, theo phong thủy, opal giúp cân bằng cảm xúc, kích thích sáng tạo và bảo vệ chủ nhân khỏi năng lượng tiêu cực. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.

