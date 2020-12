Công nghệ hiện đại ngày nay bắt nguồn từ những vật như thế nào?

Không quân Mỹ sử dụng máy ảnh Kodak K-24 trong Thế chiến 2 Tàu điện đã được lắp đặt trong hầm Holland của New York để phục vụ giám sát và điều tiết giao thông năm 1955.Bộ đồ lặn có tuổi đời lâu nhất thế giới được sản xuất năm 1860. Giày trượt có động cơ được chụp ở California (Mỹ) năm 1961. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h, nhưng phát minh này lại chưa tìm được cách nào giúp người đi phanh lại an toàn. Robot hút bụi tự động được ra mắt tại một triển lãm ở Moscow, Nga năm 1959 Chiếc mũ bảo hiểm giúp con người cách ly tuyệt đối xuất hiện trên một báo cáo khoa học vào năm 1925. Chiếc lồng bảo vệ được sử dụng vào năm 1941. Chiếc lồng này giúp người nằm trong được bảo vệ nếu chẳng may trần nhà sập xuống nếu có một cuộc oanh tạc xảy ra. Tàu hỏa chạy bằng hơi nước ở Đức năm 1931 Một khẩu shotgun dùng để săn vịt trời. Con người đã chế tạo những chiếc kính TV như này vào những năm 60 của thế kỉ trước. Quá trình lắp ráp khinh khí cầu nổi tiếng Hindenburg vào năm 1932. Đây cách người xưa dùng để phát triển cơ bắp ở chân. Phó chủ tịch của Motorola xuất hiện bên ngoài đường phố New York vào năm 1973 với chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới - Dynatac. Xe gắn máy một bánh ở Đức năm 1925. Tiền thân của giày trượt patin có thiết kế rườm rà, cồng kềnh hơn rất nhiều. Một chiếc Limousine có thiết kế siêu rộng như hai chiếc xe gộp lại. Bên trong của một chiếc máy tính bỏ túi. Màn hình desktop, bàn phím và chuột trong quá khứ (1968) Mô tả video

Không quân Mỹ sử dụng máy ảnh Kodak K-24 trong Thế chiến 2 Tàu điện đã được lắp đặt trong hầm Holland của New York để phục vụ giám sát và điều tiết giao thông năm 1955. Bộ đồ lặn có tuổi đời lâu nhất thế giới được sản xuất năm 1860. Giày trượt có động cơ được chụp ở California (Mỹ) năm 1961. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h, nhưng phát minh này lại chưa tìm được cách nào giúp người đi phanh lại an toàn. Robot hút bụi tự động được ra mắt tại một triển lãm ở Moscow, Nga năm 1959 Chiếc mũ bảo hiểm giúp con người cách ly tuyệt đối xuất hiện trên một báo cáo khoa học vào năm 1925. Chiếc lồng bảo vệ được sử dụng vào năm 1941. Chiếc lồng này giúp người nằm trong được bảo vệ nếu chẳng may trần nhà sập xuống nếu có một cuộc oanh tạc xảy ra. Tàu hỏa chạy bằng hơi nước ở Đức năm 1931 Một khẩu shotgun dùng để săn vịt trời. Con người đã chế tạo những chiếc kính TV như này vào những năm 60 của thế kỉ trước. Quá trình lắp ráp khinh khí cầu nổi tiếng Hindenburg vào năm 1932. Đây cách người xưa dùng để phát triển cơ bắp ở chân. Phó chủ tịch của Motorola xuất hiện bên ngoài đường phố New York vào năm 1973 với chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới - Dynatac. Xe gắn máy một bánh ở Đức năm 1925. Tiền thân của giày trượt patin có thiết kế rườm rà, cồng kềnh hơn rất nhiều. Một chiếc Limousine có thiết kế siêu rộng như hai chiếc xe gộp lại. Bên trong của một chiếc máy tính bỏ túi. Màn hình desktop, bàn phím và chuột trong quá khứ (1968) Mô tả video