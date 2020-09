Công nghệ FIDO2 giúp bảo mật điện thoại Vsmart Aris Series thế nào?

Vừa qua, loạt sản phẩm Vsmart Aris Series ra mắt, trong đó điểm nhấn chính được giới thiệu là công nghệ Camera ẩn dưới màn hình được cho là bước tiến mới của ngành công nghiệp điện thoại. Bên cạnh đó, điều được người dùng quan tâm không kém đó là loạt sản phẩm này đã được tích hợp công nghệ bảo mật chuẩn FIDO2 - phương thức bảo mật an toàn nhất hiện nay. Vingroup đã trở thành một trong 34 công ty trên thế giới có khả năng sản xuất và làm chủ công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực xác thực bảo mật từ cuối tháng 12/2019. FIDO2 là thuật ngữ bao quát cho bộ thông số kỹ thuật mới nhất của Liên minh FIDO Alliance. FIDO2 cho phép người dùng tận dụng các thiết bị phổ biến để dễ dàng xác thực các dịch vụ trực tuyến trong cả môi trường di động và máy tính để bàn. Trên thế giới hiện có 13 quốc gia có khả năng làm chủ công nghệ và sản xuất được sản phẩm khóa xác thực đạt chuẩn FIDO2, đứng đầu là các quốc gia có nền công nghệ phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh, Đức. Chuẩn xác thực FIDO2 là phương thức xác thực người dùng an toàn nhất hiện nay. FIDO2 hướng đến việc loại bỏ khó khăn phải ghi nhớ quá nhiều mật khẩu cho người dùng cuối, loại trừ các nguy cơ bị tấn công giả mạo, tấn công mạng chiếm tài khoản. FIDO2 đã được hỗ trợ trên tất cả trình duyệt phổ biến, các sản phẩm và dịch vụ của các nhà cung cấp lớn như Google, Apple, Microsoft, Facebook, Samsung, Sony, Huawei… Sản phẩm đang trở thành xu hướng chuyển đổi trên toàn cầu với số lượng người dùng ngày càng tăng. Với FIDO2, thay vì nhiều tên đăng nhập và mật khẩu ở các hệ thống, ứng dụng khác nhau, người dùng chỉ xác thực một lần duy nhất với khóa, có thể bằng vân tay hay khuôn mặt, người dùng sẽ không cần ghi nhớ mật khẩu. Khóa này ở dạng vật lý hoặc dạng khóa mềm (ứng dụng trên các thiết bị di động). Khóa và máy chủ sẽ chuyển đổi bằng thuật toán để xác nhận việc đăng nhập. Điều này giúp người dùng không bị giả mạo hay cài phần mềm độc hại để trộm mật khẩu. Ngoài ra, giữa khóa và máy chủ sẽ nói chuyện bằng thuật toán, không lưu lại dữ liệu người dùng. Tin tặc can thiệp vào cuộc nói chuyện này cũng không thể thu được gì.

