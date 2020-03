Cốc 3D và những đồ dùng của phi hành gia trong không gian vũ trụ

Cốc không gian: Thông thường để uống nước trong môi trường không trọng lượng, các nhà du hành vũ trụ phải hút chất lỏng từ túi kín, qua chiếc ống hút. Tuy nhiên cốc không gian Space Cups được NASA thiết kế theo dạng 3D giúp việc uống nước của phi hành gia trở nên bình thường như ở mặt đất. Đồ dùng này của phi hành gia bắt chước trọng lực cốc nước trên Trái Đất nhờ sức căng bề mặt, hình dáng đặc biệt và việc làm ướt. Máy pha café trong vũ trụ: ISSpresso là máy pha cafe đầu tiên được thiết kế dành cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, thay thế café hòa tan mà họ phải uống suốt nhiều năm. Để sử dụng ISSpresso, các phi hành gia cho một túi cà phê nén thông thường vào máy, sau đó chiếc máy sẽ pha lượng cà phê đó bằng một hệ thống ống dẫn đặc biệt. Sau đó được đổ ra một túi nhỏ và các nhà du hành thưởng thức bằng ống hút. Máy in 3D tạo ra vật thể: Chiếc máy này được xem là “cứu tinh” của các nhà du hành vũ trụ khi có thể tạo ra kim loại, nhựa hay vật liệu khác, thậm chí hàn lại theo từng lớp nhờ công nghệ in 3D. Nhờ đó, một số đồ dùng của phi hành gia được tạo nên, phục vụ cho cuộc sống ngoài vũ trụ của họ. Bút không gian: Các phi hành gia Mỹ hay Nga đều từng bị mắc kẹt với bút cơ học trong không gian, bởi mực cần trọng lực để chảy. Sau này, một loại bút không gian với hộp mực được điều áp bằng nitơ đã được tạo nên, được các nhà du hành sử dụng đến ngày nay. Nhà vệ sinh: Hầu hết phi hành gia đều phải thừa nhận việc đi vệ sinh trong môi trường vũ trụ là ác mộng của họ. Trên trạm vũ trụ quốc tế, phi hành gia phải sử dụng bồn cầu rộng chỉ khoảng 10cm (bồn cầu thông thường rộng khoảng 30-45cm), và nhờ đến sự trợ giúp của một ống hút lớn nhưng luồng khí vừa phải để không làm tổn thương cơ thể. Thiếu trọng lực có thể gây ra một số sự cố làm cho nhà vệ sinh trục trặc và những mảnh chất thải có thể trôi đi. Máy tập thể dục: Nhiệt độ trong trạm vũ trụ luôn duy trì ở mức 22 độ C, tuy nhiên các phi hành gia vẫn phải liên tục tập thể dục để bảo vệ sức khỏe của họ, tránh hao mòn cơ bắp và suy thoái xương. Và nhờ thế mà chiếc máy tập thể dục trong không gian ra đời. ARED là chiếc máy tập dành riêng cho phi hành gia được các nhà khoa học thiết kế. Tuy khá đơn giản nhưng chỉ cần giúp họ có thể thực hiện động tác ngồi xuống, đứng lên, nâng hoặc đẩy thanh tập là đủ. Dụng cụ tắm rửa: Các tàu vũ trụ hiện đại sử dụng các bông tắm được làm ẩm để các phi hành gia vệ sinh cơ thể thay vì cách xịt nước thành vòi. Và trong tình trạng không trọng lực, những việc đơn giản như vệ sinh cá nhân, tắm rửa cũng sẽ chiếm mất khoảng 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Thức ăn của các nhà du hành: Trong môi trường không trọng lực mọi vật sẽ trôi nổi không cố định vì vậy ý tưởng mang... gạo, nước, dầu mỡ lên trạm không gian đun nấu như dưới mặt đất là không thể. Các nhà du hành từng phải ăn đồ nấu sẵn trong suốt thời gian làm việc trên vũ trụ như những “viên dinh dương” khô khốc, tuýp dinh dưỡng,… Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã được cải thiện, thay thế bằng đồ hộp, thức ăn được sấy khô và bảo quản lạnh. Các Phi Hành Gia Gội Đầu Như Thế Nào? Nguồn: Youtube

