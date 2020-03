Du lịch Trạm vũ trụ quốc tế: 10 ngày giá 1.276 tỷ đồng

New York Times đưa tin, Công ty Axiom Space đang mở bán vé tour lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Hành khách sẽ được di chuyển bằng tàu vũ trụ của hãng SpaceX du hành 10 ngày vào không gian. Số tiền mà phi hành gia “giàu sụ” cần bỏ ra để có thể đặt chân lên ISS lên đến 55 triệu USD (khoảng 1.276 tỷ đồng) - một mức giá không tưởng và chắc chắn không dành cho số đông. Trong đó, 35.000 USD là chi phí cho mỗi đêm lưu trú trên trạm vũ trụ quốc tế, 54 triệu USD còn lại được chi trả cho các dịch vụ vận chuyển. Dự kiến chuyển bay đầu tiên sẽ khởi hành giữa năm 2021 với 4 chỗ ngồi, gồm 1 cho phi hành gia chỉ huy chuyến bay và 3 cho hành khách. Ngay khi vừa mở bán, chiếc vé đầu tiên đã có chủ nhưng danh tính người mua chưa được tiết lộ. ISS là vật thể nhân tạo to lớn nhất trong vũ trụ, nằm trên quỹ đạo cận Trái Đất. Với chiều dài 109m, rộng 75m, trạm vũ trụ quốc tế to đến mức bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà không cần đến kính viễn vọng. Trong quá khứ đến hiện tại, con người đã “tốn” 42 chuyến bay vào vũ trụ để lắp ráp được các phần chính của ISS. Theo ông Michael T. Suffredini - Chủ tịch của Axiom, không gian bên trong ISS tương đương một chiếc Boeing 747, do đó không lo thiếu chỗ cho khách tham quan. Axiom thậm chí đã lên cả kế hoạch xây dựng phòng khách sạn trên ISS trị giá 4 tỷ USD.Căn phòng nghỉ dưỡng trên trạm vũ trụ quốc tế sẽ có cửa kính để ngắm toàn cảnh Trái đất, nội thất không kém gì những khách sạn 5 sao dưới mặt đất. Tất nhiên căn phòng được trang bị đầy đủ tiện ích như nước, Internet và cho phép bạn sử dụng hệ thống hỗ trợ sự sống trên ISS. Ngoài ngắm cảnh vũ trụ siêu thực, hành khách còn có cơ hội được tham quan phòng thí nghiệm – nơi các phi hành đoàn làm nghiên cứu. Axiom Space không phải là “ông lớn” duy nhất quan tâm đến du lịch vũ trụ. Trước đó, Công ty Space Adventures đã cùng SpaceX đi đến thỏa thuận đưa tàu Crew Dragon chở 4 du khách vào không gian trong 4 ngày. Space Adventures cho biết hành khách tham gia sẽ được trang bị các kỹ năng để ứng phó trong nhiều kịch bản sự cố trong không gian. Tuy không công khai giá cả nhưng theo chủ tịch Eric C.Anderson, số tiền cần “đầu tư” cho tour du lịch vũ trụ ngắn ngày này là khoảng 10-20 triệu USD. NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS | THDT. Nguồn: Youtube

