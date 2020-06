Chuyên gia cảnh báo những nguy hiểm FaceApp mang tới

FaceApp một lần nữa trở lại vị trí top1 trên bảng xếp hạng download ứng dụng kho AppStore lẫn CH Play. Tuy nhiên, một số quyền truy cập của FaceApp vượt quá giới hạn của một ứng dụng chỉnh ảnh Bên cạnh đó, FaceApp cũng đòi nhiều quyền truy cập về thông tin chạy nền. Đây chính là lí do nhiều người bày tỏ sự nguy hại tiềm ẩn của một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Khi chấp thuận điều khoản sử dụng, người dùng vẫn sở hữu bản quyền về khuôn mặt của mình, nhưng FaceApp được phép can thiệp miễn phí và vĩnh viễn hình ảnh khuôn mặt của bạn. FaceApp sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo đặc biệt được phát triển bởi một đội ngũ ở Nga. Nó cho phép ứng dụng có thể nhận diện hình ảnh, từ đó đưa ra các dự đoán về sự thay đổi của khuôn mặt theo thời gian. Thực chất, ứng dụng này đánh trúng tâm lí của người sử dụng khi muốn biết hình ảnh của mình về già hoặc ở một giới tính khác sẽ thay đổi như thế nào. "Khi đồng ý, bạn đã cấp cho FaceApp một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không giới hạn, miễn phí bản quyền, hợp lệ trên toàn thế giới, giấy phép phụ có quyền chuyển nhượng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, đăng tải công khai nội dung người dùng của bạn cùng với bất kì thông tin tên tuổi, ảnh chân dung đi kèm dưới bất kì dạng thức hiển thị nào mà không phải bồi thường" - Lưu ý, quy chế của FaceApp ghi rõ (thực tế rất ít người để ý). Dữ liệu của bạn sẽ ở trên máy chủ Amazon ở Mỹ, còn quyền sử dụng dữ liệu lại được FaceApp toàn quyền quyết định. Mặc dù không hẳn tên và ảnh chân dung của bạn sẽ được gửi đến các cơ quan chính phủ của Nga, nhưng điều này vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ, theo lời ông Peter Kostadinov từ website PhoneArena. Đặc biệt, nhận diện khuôn mặt đang là một trong những tính năng bảo mật được sử dụng và dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ của Faceapp có thể bị bán hoặc bị đánh cắp bởi một bên thứ ba. Dù vậy, không nhiều người dùng, đặc biệt là tại Việt Nam quan tâm đến vấn đề này. Fabio Assolini, nhà phân tích bảo mật cao cấp tại Kaspersky cho biết các công ty sở hữu những ứng dụng như thế này có khả năng tạo điều kiện hoặc bán những hình ảnh này cho đơn vị sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện sửa đổi nhận dạng khuôn mặt. Một điều nữa, FaceApp đòi người dùng phải đưa ảnh lên điện toán đám mây thay vì chỉnh sửa trực tiếp trên máy điện thoại. Khi một thứ gì đó được lưu trữ trên các đám mây điện toán, người dùng đã mất quyền kiểm soát thứ đó dù có trao quyền cho bên thứ ba hay không. Đây là lý do vì sao Apple luôn nhạy cảm với các quyền riêng tư và đang thiết lập hầu hết trình xử lý AI ngay tại thiết bị. Dù có nhiều lo ngại an ninh trên đúng hay sai thì người người dùng Việt Nam dường như không mảy may lo ngại về ứng dụng này. Khi được hỏi về nhiều người sử dụng thì câu trả lời là “dữ liệu của tôi không có gì quan trọng”. Rob La Gesse, cựu quản lý công ty điện toán đám mây Rackspace, cho biết: "Để FaceApp có thể hoạt động, bạn phải cung cấp cho nó quyền truy cập vào toàn bộ kho ảnh. Bên cạnh đó, nó cũng được phép sử dụng trợ lý ảo Siri và công cụ tìm kiếm. Nó cũng được phép chạy nền, tức là ngay cả khi bạn không sử dụng nó, nó vẫn đang sử dụng bạn". Đáp lại về những cáo buộc này, nhà phát hành ứng dụng cho biết cam kết xóa hết toàn bộ dữ liệu sau 48h. Hơn nữa người dùng có thể xóa dữ liệu thủ công bất cứ lúc nào. Mối lo từ FaceApp

