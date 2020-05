Chuyến bay lịch sử của tư nhân đưa con người vào vũ trụ

Những phi hành gia đầu tiên cho chuyến bay ra ngoài vũ trụ của SpaceX sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử - lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa người ra vũ trụ. Công ty của Elon Musk đã thiết kế cho hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken bộ trang phục riêng với kiểu dáng lẫn tính năng đều độc đáo. Phi hành gia Bob Behnken của NASA chụp cùng bộ quần áo vũ trịụ do SpaceX thiết kế mới tại đại bản doanh của SpaceX ở Hawthorne, California. Ông và Doug Hurley theo kế hoạch sẽ bay ra vũ trụ bằng buồng phóng (capsule) SpaceX Dragon, gắn trên tên lửa SpaceX Falcon 9, vào ngày 27/5. SpaceX Dragon sẽ là phương tiện đầu tiên chở phi hành gia được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia), đặt tại Mũi Canavaro của Florida, sau gần 1 thập kỷ qua. Lần gần nhất Trung tâm Vũ trụ Kennedy đưa phi hành gia vào vũ trụ là sứ mệnh phóng tàu con thoi cuối cùng, tàu Atlantis, vào năm 2011. Những ý tưởng phía sau bộ trang phục của Doug Hurley và Bob Behnken xuất phát từ chính Elon Musk. Tỷ phú sở hữu SpaceX và Tesla cũng là một "fan cuồng" của khoa học viễn tưởng. Trong ảnh, hai phi hành gia Hurley và Behnken đứng bên mẫu ôtô điện Tesla Model X sẽ đưa họ đến bãi phóng. Bob Behnken (trái) và Doug Hurley tại một buổi huấn luyện chung của NASA và SpaceX vào ngày 31/7/2019. Hai phi hành gia được thử nghiệm phóng giả lập trong một phiên bản của SpaceX Dragon. Đội cũng mô phỏng một số kịch bản khẩn cấp. Phi hành gia Bob Behnken vào năm 2007, trong bộ đồ vũ trụ phiên bản cũ Extravehicular Mobility Unit (Đơn vị Di động Phương tiện ngoài không gian - EMU) của NASA. SpaceX đã tự thiết kế và sản xuất những bộ đồ này cho phi hành gia. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn, còn yếu tố hào nhoáng bên ngoài chỉ xếp thứ hai. Trang phục sử dụng màu trắng và viền đen chứ không dùng màu cam truyền thống. Trong ảnh, phi hành gia Doug Hurley trong bộ Launch Entry Suit (LES - Trang phục phóng ban đầu) thường được sử dụng trong các sứ mệnh tàu con thoi. Theo Benji Reed, giám đốc sứ mệnh lần này, yêu cầu được đặt ra cho các bộ đồ vũ trụ là sự thoải mái và truyền cảm hứng. "Nhưng quan trọng hơn hết, nó được thiết kế để đảm bảo phi hành đoàn an toàn", ông cho biết. Trong ảnh, đồ vũ trụ của 3 phi hành gia Alan Shepard, John Glenn và Virgil I.Grissom năm 1961. Vào ngày phóng, Hurley và Behnken được đưa vào khu phi hành đoàn ở Kennedy. Nhân viên kỹ thuật của SpaceX sẽ giúp họ mặc các bộ đồ áp suất liền mảnh, hai lớp. Hurley và Behnken sẽ bước ra từ cánh cửa mà 3 phi hành gia Neil Amstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins từng xuất hiện vào ngày 16/7/1969 cho sứ mệnh Mặt Trăng. Buổi phóng lịch sử cũng đánh dấu sự trở lại cho mẫu logo "con sâu" màu đỏ của NASA, với ký tự A được thiết kế theo hình dáng chóp tên lửa và không có vạch ngang. Logo này đã không được sử dụng trong gần 3 thập kỷ qua, từ năm 1992 - 2020. John Logsdon, người sáng lập Viện Chính sách Vũ trụ tại Đại học George Washington, cho biết buổi phóng tên lửa SpaceX đưa phi hành gia NASA vào vũ trụ ngày 27/5 "tạo động lực hướng đến một tương lai đầy phấn khích". Nếu thành công, NASA sẽ không còn cần đến bãi phóng của Nga tại Kazakhstan. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân phóng tên lửa đưa người vào không gian. Từ trước đến nay, chỉ có chính phủ 3 nước làm được điều này là Nga, Mỹ và Trung Quốc. Hai phi hành gia sẽ được đưa ra Khu phức hợp phóng 39A bằng siêu xe Tesla Model X. Đây cũng chính là bãi phóng cho sứ mệnh Mặt Trăng và nhiều sứ mệnh tàu con thoi của NASA. SpaceX chuẩn bị cho chuyến bay lịch sử đưa con người vào vũ trụ

