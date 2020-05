Elon Musk mê điện ảnh đến mức từng thủ vai trong loạt bom tấn đình đám

Vai diễn xuất hiện vỏn vẹn 15 giây có lẽ là lần cameo nổi tiếng nhất mà Elon Musk từng tham gia bởi khi đó bộ phim như ''con gà đẻ trứng vàng'' của Marvel Studios. Trong phim, Musk đã có những cử chỉ xã giao với Pepper Potts và Tony Stark khi đã dùng bữa tại nhà hàng. Ông thậm chí còn chia sẻ ngắn gọn ý tưởng về 1 chiếc phản lực chạy bằng điện với Người Sắt. Trong khi đó, Tony Stark vốn được khắc họa là 1 vị tỉ phú công nghệ tài năng, bởi vậy quen biết Elon Musk là điều dễ hiểu. Hẳn là Elon Musk phải đam mê điện ảnh đến mức nào mới sẵn sàng nhận lồng tiếng cho chính mình trong tập “The Musk Who Fell to Earth” thuộc sitcom hoạt hình Gia đình Simpsons. Trong tập phim, Musk đến Springfield để tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo và vô tình hạ cánh tại sân sau của nhà Simpsons Series The Big Bang Theory từng đón chào sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng trong giới khoa học công nghệ, trong đó có Elon Musk. Trong tập phim “The Platonic Permutation” thuộc mùa 9, Howard Wolowitz đã có cơ hội gặp gỡ Elon Musk khi đi làm từ thiện nhân dịp Lễ Tạ ơn. Trong tập phi, vị tỷ phú công nghệ đồng ý sẽ liên lạc với Howard khi SpaceX có nhiệm vụ tương tự ngoài không gian khi biết anh là sư đã từng có cơ hội được ra ngoài vũ trụ, Young Sheldon là series phim đình đám kể về thời thơ ấu của thiên tài Sheldon Cooper. Một tập phim với sự góp mặt của Elon Musk tình cờ tiết lộ vị tỷ phú này tìm ra cách tính toán để chiếc tên lửa Falcon 9 của SpaceX hạ cánh an toàn là nhờ những phương trình viết trong cuốn sổ cá nhân của Sheldon. Elon Musk đã xuất hiện cũng dưới tư cách CEO của Tesla giống như ngoài đời trong tập phim “Handicar” của series hoạt hình South Park. Why him? cũng là một siêu phẩm điện ảnh có sự thủ vai của Elon Musk .Tuy nhiên đến ngày bấm máy, Musk đã bất ngờ xin phép đổi lịch quay vì “tên lửa của SpaceX gặp trục trặc” - lý do có phần...hơi kỳ lạ. Men in Black: International khá hài hước khi có một chi tiết hé lộ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng thế giới hiện nay thực chất là người ngoài hành tinh hoặc đến từ những thế giới khác. Trong đó có sự xuất hiện bất đắc dĩ của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Thêm một series hoạt hình khác đưa hình tượng Elon Musk vào phim của mình là là Rick and Morty. Ông đổi tên thành Elon Tusk và vào vai CEO của 1 công ty ô tô có tên Tuskla và sở hữu ngoại hình hơi quá dị với 2 cặp ngà (tusk) ở khóe miệng. Đây được xem là phiên bản mới của Musk trong 1 thực tại khác, tuy nhiên về phong cách, tính cách thì lại không khác biệt so với phiên bản đời thực là bao. Elon Musk trong Iron Man 2. Nguồn: Youtube

