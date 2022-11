Chụp được “hạt giống sự sống” trong chòm sao Kim Ngưu, chuyên gia choáng váng

Một nhóm khoa học gia đã sử dụng Kính viễn vọng vô tuyến 40 m tại Đài quan sát Yebes - Tây Ban Nha đã phát hiện hai phân tử phức tạp mới, butadiynethionyl (HCCCCS) và ethynylbutatrienyliden (HCCCHCCC), hướng tới Đám mây phân tử Taurus 1 (Kim Ngưu 1 hay TMC-1). Một đám mây phân tử, đôi khi được gọi là một vườn ươm sao nếu quá trình hình thành sao đang diễn ra bên trong, là một loại của các đám mây giữa các vì sao có mật độ và kích thước cho phép sự hình thành của các phân tử, phổ biến nhất là phân tử hydro (H2). Phân tử hydro rất khó phát hiện bằng quan sát hồng ngoại và đài quan sát vô tuyến, do đó, các phân tử thường được sử dụng để xác định sự hiện diện của H2 là CO (carbon monoxide). Tỷ lệ giữa độ sáng CO và độ khối H2 được cho là không đổi, mặc dù có lý do để nghi ngờ giả thiết này trong các quan sát của một số thiên hà khác. Đám mây phân tử này là một lõi đám mây không có sao nằm cách Trái đất khoảng 440 năm ánh sáng trong chòm sao Kim Ngưu (Taurus), là một phần của Đám mây phân tử Kim Ngưu lớn hơn. "Số lượng phân tử được phát hiện trong đám mây đen lạnh giá TMC-1 - cả với kính viễn vọng vô tuyến 40 m và kính viễn vọng vô tuyến 100 m (Mỹ) - chứng tỏ tầm quan trọng to lớn của nó trong việc cung cấp hiểu biết đầy đủ về hóa học của môi trường giữa các vì - tiến sĩ Raúl Fuentetaja và các đồng nghiệp từ Viện Vật lý cơ bản ở Tây Ban Nha cho biết. Trong nghiên cứu mới của mình, tiến sĩ Fuentetaja và các đồng tác giả đã quan sát lõi TMC-1 trong dải tần số vô tuyến 31,1-50,2 GHz. Các quan sát được thực hiện như một phần của cuộc khảo sát QUIJOTE, với kính viễn vọng 40 m. Dữ liệu đến từ một số lần quan sát được thực hiện từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2022, tương ứng với 546 giờ quan sát đã tiết lộ ra hai phân tử hữu cơ mới là butadiynethionyl và ethynylbutatrienyliden. Một trong những phân tử này, butadiynethionyl, chứa lưu huỳnh. Các tác giả đã nghiên cứu sự hình thành của hai phân tử này bằng cách sử dụng các tính toán mô hình hóa học và xác định chúng ta một phần của những thứ sau này sẽ kết hợp vào các vì sao và hệ hành tinh. Các phân tử hữu cơ giữa các vì sao từ lâu được các nhà khoa học coi là " hạt giống sự sống". Theo giả thuyết với độ tin cậy lớn về nguồn gốc muôn loài, vài thiên thạch và sao chổi có thể đã mang những hạt mầm này xuống Trái Đất sơ khai, từ đó kết hợp với các yếu tố sẵn có lên hành tinh để sinh ra các phân tử thuộc về cơ thể sống đầu tiên. Đây có thể xem là bằng chứng ủng hộ giả thuyết rằng sự sống Trái Đất đến từ thế giới ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

