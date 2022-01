Chú vịt nói thạo tiếng người đầu tiên trên TG, chuyên gia ngỡ ngàng

Chú vịt Ripper, thuộc giống vịt xạ hương (tên khoa học: Biziura lobata), được nuôi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tidbinbilla, thuộc thành phố Canberra - thủ phủ miền Tây Nam Australia có thể bắt chước âm thanh, như tiếng đóng sầm cửa và thậm chí cả lời nói của con người. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu ghi lại các màn bắt chước giọng nói sôi động của Ripper từ tháng 7/1987, khi nó mới 4 tuổi. Ripper từ khi còn non nớt đã có thể nổi cơn thịnh nộ và trong trạng thái tức giận, nó sẽ thể hiện cảm xúc khó chịu của mình với những người xung quanh - bằng chính một giọng nói của con người. Người vô tình "dạy nói" cho chú vịt không ai khác chính là người chăm sóc trực tiếp của nó tại khu bảo tồn. Được biết, người này đã vô cùng kinh ngạc khi những biểu cảm của mình được con vịt bắt chước giống hệt, và đây chính là cách mà nó được dạy nói những tiếng đầu tiên. Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những tiếng kêu được báo cáo là của một con vịt xạ hương ở Anh, khi nó học cách bắt chước tiếng ho và âm thanh của một con ngựa đang khịt mũi. Lý giải cho hành động bắt chước đầy kỳ lạ này, các nhà khoa học cho rằng dường như có sự tương đồng giữa loài vịt này với các loài chim biết hót và vẹt. Điều này được thể hiện qua tham chiếu cấu trúc của bộ não ở vịt xạ hương cũng có những nét tương tự như hai loài chim họa mi. Lý do mà các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến những con vịt biết nói là vì hiện có rất ít báo cáo về hành vi này. Vịt xạ hương là thành viên còn sống duy nhất trong chi của chúng, và có quan hệ họ hàng rất xa với các loài chim khác có thể bắt chước tiếng người như chim sẻ hót và vẹt. Vậy tại sao chúng lại có thể phát triển khả năng kỳ lạ này? Các nhà nghiên cứu lưu ý các loài chim nước sở hữu một vùng não tên là telencephalon lớn hơn các loài gia cầm khác. Đây cũng là vùng não liên quan đến hành vi bắt chước giọng nói ở vẹt và các loài sẻ hót. Một giả thuyết được đặt ra là vịt xạ hương chính là loài tiến hoá gần nhất so với các loài chim hót. Có nghĩa là tổ tiên của chúng từng chia tách ra thành hai nhánh, sau đó phát triển thành những con vẹt và vịt ngày nay. Hành vi bắt chước giọng nói vì vậy có thể đã xuất hiện từ rất sớm, trước cả khi loài người xuất hiện. Tổ tiên chung giữa vẹt và vịt xạ hương khi đó có thể bắt trước tiếng của các loài khác, khi tổ tiên con người còn chưa được sinh ra. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Chú vịt Ripper, thuộc giống vịt xạ hương (tên khoa học: Biziura lobata), được nuôi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tidbinbilla, thuộc thành phố Canberra - thủ phủ miền Tây Nam Australia có thể bắt chước âm thanh, như tiếng đóng sầm cửa và thậm chí cả lời nói của con người. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu ghi lại các màn bắt chước giọng nói sôi động của Ripper từ tháng 7/1987, khi nó mới 4 tuổi. Ripper từ khi còn non nớt đã có thể nổi cơn thịnh nộ và trong trạng thái tức giận, nó sẽ thể hiện cảm xúc khó chịu của mình với những người xung quanh - bằng chính một giọng nói của con người. Người vô tình "dạy nói" cho chú vịt không ai khác chính là người chăm sóc trực tiếp của nó tại khu bảo tồn. Được biết, người này đã vô cùng kinh ngạc khi những biểu cảm của mình được con vịt bắt chước giống hệt, và đây chính là cách mà nó được dạy nói những tiếng đầu tiên. Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những tiếng kêu được báo cáo là của một con vịt xạ hương ở Anh, khi nó học cách bắt chước tiếng ho và âm thanh của một con ngựa đang khịt mũi. Lý giải cho hành động bắt chước đầy kỳ lạ này, các nhà khoa học cho rằng dường như có sự tương đồng giữa loài vịt này với các loài chim biết hót và vẹt. Điều này được thể hiện qua tham chiếu cấu trúc của bộ não ở vịt xạ hương cũng có những nét tương tự như hai loài chim họa mi. Lý do mà các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến những con vịt biết nói là vì hiện có rất ít báo cáo về hành vi này. Vịt xạ hương là thành viên còn sống duy nhất trong chi của chúng, và có quan hệ họ hàng rất xa với các loài chim khác có thể bắt chước tiếng người như chim sẻ hót và vẹt. Vậy tại sao chúng lại có thể phát triển khả năng kỳ lạ này? Các nhà nghiên cứu lưu ý các loài chim nước sở hữu một vùng não tên là telencephalon lớn hơn các loài gia cầm khác. Đây cũng là vùng não liên quan đến hành vi bắt chước giọng nói ở vẹt và các loài sẻ hót. Một giả thuyết được đặt ra là vịt xạ hương chính là loài tiến hoá gần nhất so với các loài chim hót. Có nghĩa là tổ tiên của chúng từng chia tách ra thành hai nhánh, sau đó phát triển thành những con vẹt và vịt ngày nay. Hành vi bắt chước giọng nói vì vậy có thể đã xuất hiện từ rất sớm, trước cả khi loài người xuất hiện. Tổ tiên chung giữa vẹt và vịt xạ hương khi đó có thể bắt trước tiếng của các loài khác, khi tổ tiên con người còn chưa được sinh ra. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.