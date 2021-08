Bộ lông của giống vịt này có gì đặc biệt mà đắt nhất TG?

Eider là một loài chim biển có kích thước lớn thuộc họ vịt. Loài này có nguồn gốc từ Anseriformes, phân bố dọc theo bờ biển phía bắc châu Âu. Chúng còn được biết đến với cái tên Vịt lặn Bắc. Chiều dài cơ thể trung bình của chúng từ 50-71 cm với sải cánh trong khoảng 80-108 cm. Trọng lượng cơ thể của một con chim trưởng thành có thể thay đổi trong khoảng 1,8-2,9kg. Eiderdown là lớp lông nhung mềm mịn của vịt biển Eider, giúp bảo vệ chúng khỏi cái giá lạnh của vùng cực Bắc. Vào mùa sinh sản, phần lông này rụng một cách tự nhiên và vịt mái thường sử dụng nó để xây tổ. Từ tháng 5 trở đi, vịt Eider thường đến làm tổ dọc theo bãi biển thưa thớt dân cư và dồi dào lượng rong biển để nuôi vịt con. Cũng bởi vậy mà cứ vào mùa Hè, người dân trên đảo Bjarneyjar phía Tây Iceland lại tìm kiếm những chiếc lông nhung mà loài vịt này để lại. Sau khi thu hoạch, những chiếc lông Eiderdown sẽ trải qua nhiều công đoạn xử lý từ phơi khô, sấy ở 120 độ C trong nhiều giờ đến tách sợi, khử trùng... Lông vịt biển Eider là một trong những loại sợi tự nhiên ấm nhất trên hành tinh. Ngày nay người ta sử dụng loại lông này để làm ra những tấm chăn tốt nhất thế giới. Không chỉ mềm và nhẹ, lông vịt biển Eider còn khiến người ta phải kinh ngạc với khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ. Được biết, 1 kg Eiderdown có giá hàng nghìn USD. Những chiếc lông vũ đắt đỏ, hiếm có chỉ được sử dụng để làm các sản phẩm xa xỉ. Gia cả đắt đỏ như vậy là do lông vịt vùng cực Eider không chỉ nhẹ và cách nhiệt tốt mà còn cực kỳ khan hiếm. Sản lượng toàn cầu hàng năm khoảng gần 4 tấn, 3/4 trong số đó đến từ Iceland. Trung bình, những người săn lùng Eiderdown phải tìm được khoảng 60 tổ vịt, mới thu được một kg lông. Sau đó, những sợi lông chất lượng nhất được tuyển chọn cẩn thận. Sau khi vượt qua vòng kiểm tra mới trở thành những chiếc lông có giá trị. Dây cũng là một trong những lí do khiến giá cả của lông vịt vùng cực Eider rất đắt đỏ. Trung bình, một chiếc chăn bông cần từ 0,6 đến 1,6 kg lông, tùy thuộc vào chất lượng được chọn. Một chiếc chăn lông vũ chứa 800 gram lông vịt sẽ có giá hơn 5.000 USD, tương đương khoảng hơn 114,7 triệu đồng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

