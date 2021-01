Chú chó duy nhất thế giới làm được điều phi thường khi xoay đầu 180 độ

Cô gái Ashleigh MacPherson, đến từ New Zealand, đã luyện thành công cho chú chó Kiko của mình tuyệt kĩ lật đầu 180 độ. Theo lời của chủ nhân, cô chó Kiko dường như được ban tặng tuyệt kĩ này ngay từ trong bụng mẹ. "Kiko đã luôn làm điều đó kể từ khi còn là một chú cún nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ là do tư thế ngủ của nó và tôi không nghĩ nhiều về điều đó, vì loài chó luôn thích ngủ ở những tư thế kỳ lạ. Nhưng chính những con chó khác trong nhà cũng chẳng đứa nào kì quặc như Kiko, thay vì quay đầu lại như một con chó bình thường, nó sẽ cúi cổ về phía sau" - Ashleigh cho biết. Chú chó Kiko thuộc giống chó săn Phần Lan. Đây là giống chó tầm vừa và nhỏ, chúng cao từ 38 đến 51cm, nặng tầm 14 đến 16kg. Thân thể con vật vuông vắn, với dáng đi tự tin. Với ngoại hình có mõm nhọn, tai dựng và bộ lông kép có màu vàng đỏ sáng cho tới màu mật ong. Chó săn Phần Lan trông có phần khá giống một con cáo. Mặc dù kĩ năng ‘xoay đầu’ hơi kinh dị, nhưng có vẻ như Kiko cũng đáng yêu như bất kỳ con chó nào. Điểm khác biệt duy nhất là khiến người khác hoảng sợ trong lần đầu gặp mặt. Những người bạn bốn chân luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ từ biệt tài dễ thương. Chú chó Golden có tên Finley, 6 tuổi, đến từ quận Ontario, New York, đã thành công đưa 6 quả bóng khổng lồ vào miệng một lúc, đánh bại chú chó giữ kỷ lục Guinness thế giới trước đó. Vào năm 2003, chú chó có tên Augie đã giành được vị trí kỷ lục trong khả năng nhét bóng tennis vào miệng, nhưng sự thành công của Finley đã khiến chú nhân của nó yêu cầu xác lập kỷ lục mới. Chủ nhân của chú chó kể lại rằng họ đã phát hiện tài năng ngậm được nhiều bóng tennis từ khi Finley khoảng 2 tuổi. Finley khi đó chạy đến chỗ họ với 4 quả bóng trong miệng cùng lúc, khi đó Cheri và Rob đã nhận ra chó cưng có khả năng đặc biệt. Cô kể thêm rằng Finley rất thích trò tìm bóng, mức độ khó tìm của các quả bóng sẽ tăng dần để tạo kích thích cho Finley. Tất cả bóng mà chú chó nhặt được, nó đều ngậm trong miệng. Để lập kỷ lục Guiness thế giới, Finley đã nỗ lực tập luyện không chỉ động tác giữ bóng trong miệng mà còn tập ngồi yên một chỗ. Trong khi đó, chủ nhân của Finley cố gắng thu thập bằng chứng. Khả năng ngậm nửa tá bóng tennis trong miệng của Finley rất đáng ngạc nhiên, Finley còn thích nằm ngửa, giữ một quả bóng phía trên bằng chân trước và thả bóng vào miệng.

