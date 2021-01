Kinh hãi những con vật vẫn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm... dưới băng

Băng tan làm xuất hiện nhiều vật thể bí ẩn khiến các nhà khoa học loay hoay tìm kiếm lời giải thích. Như con tê giác lông cừu con duy nhất trên thế giới có tên là Sasha vào năm 2014. Ước tính tuổi của Sasha vào khoảng 34.000 năm. Một người đàn ông địa phương tên Alexei Savvin bất ngờ phát hiện xác của một con vật bị phủ đầy bùn đất. Các nhà khoa học sau đó xác định đó là xác của tê giác lông cừu được bảo quản tốt bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Các nhà khoa học thậm chí đã phục hồi được bữa ăn cuối cùng trước khi con tê giác chết. Xác con tê giác này còn nguyên vẹn tới 80%. Alexei Savvin phát hiện xác tê giác ở quận Abyisky, Yakutia cùng với một chiếc sừng gần đó. Giới tính của con vật vẫn chưa được tiết lộ. Theo Valery Plotnikov, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện khoa học Sakha, ước tính tê giác mới có thể sống trong thời gian cách đây khoảng 20.000 đến 50.000 năm. Con chó sói kỷ Băng Hà vẫn còn mô mềm, lông và da nhờ nằm trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu được phát hiện bởi một thợ đào vàng khai quật lớp đất đóng băng ở vùng Yukon, Canada, vào tháng 7/2016, tại mỏ vàng Klondike gần thành phố Dawson. Trước đó, các nhà khoa học Nga đã phát hiện xác chết được bảo quản hoàn hảo của hai con gấu hang động khổng lồ, loài vật từng sống ở lục địa Á - Âu từ 300.000 đến 15.000 năm trước đây. Các nhà khoa học Nga cho biết đây là một khám phá mang tính bước ngoặt vì từ trước tới nay, tất cả những gì chúng ta biết về loài gấu hang khổng lồ (Ursus spelaeus) là từ những mẩu xương của chúng. Cũng trong năm nay, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều xác ướp chim cánh cụt được bảo quản nguyên vẹn trong suốt 800 năm và chỉ phát lộ khi tuyết tan. Xác ướp của một con voi ma mút nhỏ được đặt tên là Yuka đã được phát hiện trong tình trạng khá nguyên vẹn dưới lớp băng ở vùng Siberia. Kết quả phân tích cho thấy xác ướp của voi ma mút Yuka khoảng 2 tuổi rưỡi khi chết, có niên đại ít nhất 10.000 năm hoặc lâu hơn. Xác ướp còn khá nguyên vẹn với phần thịt vẫn còn hồng và da được bao phủ bởi lớp lông vàng. Cư dân địa phương Boris Berezhnov đã phát hiện xác con vật, sau khi mực nước trên sông giảm xuống. Một con sư tử hang còn nguyên mọi đặc điểm cơ thể với bộ lông bao phủ toàn thân, 4 chân co lại và chiếc đầu nhỏ gối lên bộ móng Các nhà nghiên cứu nói chưa thể kết luận giới tính của sư tử non nặng 4kg và dài 46cm này. Chú sư tử xấu số mới chỉ ở 6 - 8 tuần tuổi khi qua đời, và lý do khiến chú thiệt mạng vẫn chưa được làm rõ.

