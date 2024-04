Choáng váng loạt dấu vết lạ của UFO từng ghé thăm Trái đất?

1. Những tình tiết ly kỳ trong các sự cố bắt gặp UFO của lịch sử nhân loại khiến công chúng thực sự tò mò. Điển hình là sự việc xảy ra ở núi Rainier, Washington, Mỹ vào ngày 24/6/1947. Khi ấy, phi công Kenneth Arnold tuyên bố đã nhìn thấy 9 vật thể không xác định "bay nhanh như một chiếc đĩa lướt ngang qua mặt nước". Theo phi công Kenneth Arnold, vật thể bay này di chuyển với tốc độ khoảng 1.930 km/h. Do máy bay của phi công Kenneth Arnold không thể đạt được tốc độ như vậy nên không thể đuổi kịp vật thể lạ. 2. Vào năm 1975, một sự cố UFO nổi tiếng thế giới được ghi nhận tại khu vực Nam Manitoba, Canada. Hàng trăm người dân địa phương báo cáo rằng đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam. Vật thể bí ẩn này xuất hiện trên bầu trời vào nhiều buổi tối trong vài tháng liên tiếp. Người dân ưu ái đặt biệt danh cho những vật thể bay nghi UFO trên là Charlie Redstar. Sự việc này khiến nhiều người tò mò liệu có phải người ngoài hành tinh có căn cứ bí mật tại khu vực Nam Manitoba hay không. 3. Năm 1981, Renato Nicolaï đã chứng kiến sự xuất hiện của một UFO khi đang làm việc trang trại ở Pháp. Ông kể rằng đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Trong lúc đi tìm nơi phát ra âm thanh lạ đó, ông Nicolaï bất ngờ nhìn thấy một UFO cất cánh rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi UFO rời đi, ông phát hiện có những vết cháy xém trên mặt đất - nơi vật thể bay không xác định từng đáp xuống đất. Vì vậy, ông Nicolaï thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc kỳ lạ trên. Theo đó, tổ săn tìm UFO đặc biệt của Pháp có tên GEIPAN đã tới hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả điều tra của GEIPAN cho hay, vị trí UFO hạ cánh mà ông Nicolaï nhìn thấy bị đốt nóng ở nhiệt độ hơn 260 độ C. Tuy nhiên, họ không thể khẳng định những vết cháy xém trên mặt đất thực sự có liên quan đến người ngoài hành tinh vì chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

1. Những tình tiết ly kỳ trong các sự cố bắt gặp UFO của lịch sử nhân loại khiến công chúng thực sự tò mò. Điển hình là sự việc xảy ra ở núi Rainier, Washington, Mỹ vào ngày 24/6/1947. Khi ấy, phi công Kenneth Arnold tuyên bố đã nhìn thấy 9 vật thể không xác định "bay nhanh như một chiếc đĩa lướt ngang qua mặt nước". Theo phi công Kenneth Arnold, vật thể bay này di chuyển với tốc độ khoảng 1.930 km/h. Do máy bay của phi công Kenneth Arnold không thể đạt được tốc độ như vậy nên không thể đuổi kịp vật thể lạ . 2. Vào năm 1975, một sự cố UFO nổi tiếng thế giới được ghi nhận tại khu vực Nam Manitoba, Canada. Hàng trăm người dân địa phương báo cáo rằng đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam. Vật thể bí ẩn này xuất hiện trên bầu trời vào nhiều buổi tối trong vài tháng liên tiếp. Người dân ưu ái đặt biệt danh cho những vật thể bay nghi UFO trên là Charlie Redstar. Sự việc này khiến nhiều người tò mò liệu có phải người ngoài hành tinh có căn cứ bí mật tại khu vực Nam Manitoba hay không. 3. Năm 1981, Renato Nicolaï đã chứng kiến sự xuất hiện của một UFO khi đang làm việc trang trại ở Pháp. Ông kể rằng đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Trong lúc đi tìm nơi phát ra âm thanh lạ đó, ông Nicolaï bất ngờ nhìn thấy một UFO cất cánh rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi UFO rời đi, ông phát hiện có những vết cháy xém trên mặt đất - nơi vật thể bay không xác định từng đáp xuống đất. Vì vậy, ông Nicolaï thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc kỳ lạ trên. Theo đó, tổ săn tìm UFO đặc biệt của Pháp có tên GEIPAN đã tới hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả điều tra của GEIPAN cho hay, vị trí UFO hạ cánh mà ông Nicolaï nhìn thấy bị đốt nóng ở nhiệt độ hơn 260 độ C. Tuy nhiên, họ không thể khẳng định những vết cháy xém trên mặt đất thực sự có liên quan đến người ngoài hành tinh vì chưa tìm được bằng chứng cụ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?