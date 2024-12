Khám phá 'điểm nóng của những người khổng lồ', lộ bí mật động trời

Các nhà khoa học phát hiện một “điểm nóng của những người khổng lồ” ở Bắc Ireland, nơi gene đột biến khiến nhiều người phát triển chiều cao vượt trội. (Ảnh: The Irish News) Gene đột biến này được cho là xuất hiện từ Thời kỳ Đồ sắt, cách đây khoảng 2.500 năm. (Ảnh: BBC) Tỷ lệ người mang gene đột biến tại Mid-Ulster là 1/150, cao hơn nhiều so với mức 1/2.000 ở toàn Vương Quốc Anh. (Ảnh: DNVN) Hơn 3/4 người mang gene không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng họ đối mặt với nguy cơ suy tim hoặc xuất huyết. (Ảnh: BBC) 10-15% trong số này mắc bệnh to cực do cơ thể tiết ra quá nhiều hormone tăng trưởng. (Ảnh: BBC) Trường hợp nổi tiếng là Charles Byrne ở thế kỷ 18, cao gần 2,5m và qua đời ở tuổi 22 vì hệ quả của gene đột biến. (Ảnh: DNVN) Brendan Holland, một người cao 2,1m mang gene này, đã được điều trị ngăn chặn sự phát triển chiều cao và chia sẻ về nỗi đau thể chất do khối u tuyến yên. (Ảnh: Belfast Telegraph) Gene đột biến này vẫn tồn tại ở Bắc Ireland, và nhiều người có thể mang nó mà không hề hay biết. (Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn không lời giải về bộ xương người khổng lồ dài 10 mét.

