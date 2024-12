Ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát làng Pushkino (phía nam Pokrovsk và phía tây Selidovo). Điều đáng chú ý là các phương tiện truyền thông và trang báo của Ukraine đã viết về điều này vào ngày 13/12. Hiện Cụm quân Trung tâm của RFAF tại đây đã chuyển vào lâm thời phòng ngự. Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) và Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cuộc tấn công của RFAF nhằm vào phạm vi bao phủ phía nam Pokrovsk trên một mặt trận rộng. Vì vậy, các chuyên gia ISW viết rằng “đoạn video có định vị địa lý công bố ngày 15/12 cho thấy, RFAF đã tiến về phía đông làng Ukrainka (phía nam Pokrovsk và phía tây Selidovo)”, còn người Anh cho rằng “RFAF đã chiếm được làng Shevchenko (phía nam Pokrovsk)". Làng Shevchenko có tầm quan trọng đặc biệt, về kinh tế, ở đây có mỏ lithium lớn nhất ở châu Âu; và giấy phép cho lĩnh vực này đã được bán cho người châu Âu từ lâu. Vào tháng 1 năm nay, có thông tin cho rằng công ty Lithium châu Âu đã mua lại mỏ lithium Shevchenkovskoe với giá 184 triệu euro. Về mặt quân sự, làng Shevchenko là tiền đồn quan trọng, che chắn trực tiếp cho thành phố Pokrovsk từ hướng nam. Tại đây, Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc hoàn chỉnh. Ngày 10/12, Cụm quân Trung tâm của RFAF đã chiếm ngôi làng quan trọng này. Nhưng theo kênh Rybar, sau khi để mất làng Shevchenko, quân Ukraine đã phản công quyết liệt, hiện các trận đánh khốc liệt giữa khu vực Peschany và Shevchenko vẫn tiếp tục diễn ra. Các đơn vị RFAF vẫn tấn công về phía Peschany, đồng thời AFU tấn công Shevchenko. Tuy nhiên quân Ukraine bị tổn thất nặng nề và không tiến vào Shevchenko. Tuy nhiên RFAF cũng đã phải rút khỏi Peschany, tình hình ở đó rất khó khăn. Kênh Flour Juding thông báo, một lữ đoàn tinh nhuệ của AFU được chuyển đến từ vùng Kharkov, ngay lập tức tấn công vào làng Shevchenko và được cho là đã tái chiếm được một nửa số nhà dân của ngôi làng; nhưng thông tin này có vẻ không chính xác. Lý do là kênh Muchnoy (có hàng triệu người Ukraine theo dõi), cho biết những tổn thất lớn của AFU khi phản công vào làng Shevchenko và cáo buộc lực lượng này không thể chiến đấu. Có vẻ như “lữ đoàn tinh nhuệ, mạnh” của AFU đã bị đánh tơi tả, chứ không phải đã giành được thế chủ động ở phía nam Pokrovsk. Còn nhà báo Ukraine Bogdan Miroshnikov cho biết, “một trận phản công của AFU đã bắt đầu ở khu vực Shevchenko với một lữ đoàn mạnh, tạm thời tôi sẽ không nói lữ đoàn đó là ai. Bây giờ AFU đã có đầy đủ lực lượng và đã phát động một cuộc tấn công nhằm đánh bật RFAF ra khỏi ngôi làng này. Hiện các trận đánh ác liệt đang diễn ra, RFAF đang sử dụng không quân, pháo binh và UAV FPV”. Còn theo các kênh cá nhân của lính Ukraine, như kênh “Nhật ký lính dù” tường thuật ngắn gọn rằng, các trận đánh đang diễn ra xung quanh làng Shevchenko chứ không phải ở trong làng Shevchenko. Kênh “Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga”, một mặt xác nhận nỗ lực phản công của AFU gần Pokrovsk, nhưng mặt khác, họ thông báo rằng “trên thực tế, Cụm quân Trung tâm của RFAF đã đánh bật quân Ukraine phản công từ ngoại ô làng Shevchenko và tiến gần đến Peschanoe. Kẻ thù không thể hiện bất kỳ hành động chiến đấu tích cực nào, giao tranh vẫn tiếp tục, khi RFAF luôn ở thế chủ động”. Kênh Rybar cho biết: “Tại Shevchenko, sự hiện diện của các nhóm tấn công của RFAF đã được ghi nhận trong khu vực của một trường học địa phương, nơi đã bị xe tăng địch bắn thẳng vào. Đánh giá theo thời tiết, các sự kiện đã diễn ra ít nhất hai tuần trước”. Rybar cũng cho biết, những nỗ lực của chỉ huy AFU nhằm phản công tái chiếm lại tiền đồn Shevchenko đã dẫn đến thất bại nặng nề của AFU. Hiện RFAF có lợi thế về hỏa lực, cộng với công sự phòng ngự kiên cố do Ukraine xây dựng, nên rất khó có thể để đánh bật RFAF ra mà không thiệt hại. Chiến sự đã làm đình chỉ một trong những mỏ lớn nhất của tập đoàn thép Ukraine Metinvest, do không thể khai thác than cốc ở làng Shevchenko. Các chuyên gia tin rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng thiếu kim loại với tất cả những hậu quả kéo theo. Kênh Military Summary cho biết, trên thực tế là các phân đội xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đã có thể đột phá vào khu vực đông dân cư, tuy nhiên, sau đó họ rút lui. Nhưng nỗ lực đột nhập vào làng Shevchenko của AFU với sự hỗ trợ của một “lữ đoàn mạnh” đã bị chặn lại. Theo thông tin mới nhất, tính đến sáng ngày 16/12, quân Ukraine đã bị chặn lại trên đường tiếp cận làng Shevchenko. Trong khi đó, một đoạn phim định vị địa lý xuất hiện trên internet, cho thấy sự mở rộng vùng kiểm soát của RFAF ở phía tây Selidovo lên tới khoảng cách lên tới 2 km về phía làng Ukrainka. Chỉ còn chưa đầy 5 km nữa là đến biên giới vùng Dnepropetrovsk. Nếu RFAF tiến vào đó, sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến hoạt động tuyên truyền của Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Ukrinform, TASS).

