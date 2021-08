Choáng ngợp trước ngoại hình ấn tượng của các loài khủng long gai

Stegosaurus (389) là chi khủng long sống vào kỷ Jura - Phấn Trắng, 150-145 triệu năm trước, hóa thạch được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu. Những con khủng long gai nổi tiếng này dài 6 mét, nặng 2 tấn. Tấm sừng trên lưng chúng rộng bản, có thể dùng để tỏa nhiệt hoặc quyến rũ bạn tình bên cạnh chức năng tự vệ. Ảnh: Dinodata.de. Kentrosaurus là chi khủng long sống vào kỷ Jura Muộn, khoảng 155-150 triệu năm trước, được phát hiện ở châu Phi. Chúng dài 4 mét, nặng từ 0,6-0,8 tấn. Không chỉ có hai hàng gai nhọn kéo dài từ lưng đến đuôi, Kentrosaurus còn có cặp "sừng" kỳ lạ chĩa ra từ hai bên vai. Dacentrurus là chi khủng long sống vào cuối kỷ Jura, cùng thời với Stegosaurus, được ghi nhận tại châu Âu. Chúng có kích cỡ rất lớn so với các các loài khủng long gai khác, với chiều dài có thể lên đến 8 mét, nặng 5 tấn. Tương tự Kentrosaurus, Dacentrurus cũng mọc "sừng" ở vai. Wuerhosaurus là chi khủng long sống vào kỷ Phấn Trắng sớm, khoảng 132-113 triệu năm trước, được tìm thấy tại Trung Quốc. Chúng có kích cỡ như Stegosaurus cùng bốn chiếc gai ở cuối đuôi tương tự người họ hàng Âu - Mỹ. Điểm khác biệt lớn là các tấm sừng trên lưng Wuerhosaurus dày và thấp hơn. Miragaia là chi khủng long sống vào kỷ Jura muộn, được tìm thấy ở châu Âu. Chúng dài trên 6 mét, nặng khoảng 2 tấn, có đặc điểm nổi bật là chiếc cổ khá dài so với các họ hàng. Miragaia cũng có "sừng" ở trên vai. Huayangosaurus là chi khủng long sống vào kỷ Jura Trung, khoảng 165 triệu năm trước, phân bố ở Trung Quốc. Chúng có kích thước khiêm tốn hơn các loài khủng long gai khác, với chiều dài khoảng 4,5 mét, gai trên lưng cũng nhỏ hơn. Dù vậy, cặp "sừng" ở vai Huayangosaurus khá dài. Gigantspinosaurus là chi khủng long sống vào kỷ Jura Thượng, được tìm thấy ở Trung Quốc. Dù mang cái tên có nghĩa là "thằn lằn gai khổng lồ", Gigantspinosaurus có kích thước khá nhỏ, chỉ dài 4 mét và nặng chừng 700 kg. "Sừng" trên vai chúng có kích cỡ to lớn bất thường. Hesperosaurus là chi khủng long sống vào kỷ Jura Thượng, khoảng 156 triệu năm trước, được tìm thấy ở Mỹ. Dài 6-7 mét và nặng 2-3 tấn, chúng có gai lưng khá tròn trịa khi so sánh với khủng long Stegosaurus. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

