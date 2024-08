Choáng ngợp những tảng đá nguyên khối to lớn nhất trên Trái Đất

1. Uluru (Ayers Rock), Australia (348 mét): Uluru là một khối đá sa thạch khổng lồ nằm ở trung tâm Australia. Đây là một địa điểm linh thiêng của người Anangu và là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Australia. (Ảnh: Ancient Origins) 2. Zuma Rock, Nigeria (725 mét): Nằm gần thủ đô Abuja, Zuma Rock được biết đến với hình dáng đặc biệt và là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Nigeria. (Ảnh: Geology Science) 3. Sugarloaf Mountain, Brazil (396 mét): Nằm ở thành phố Rio de Janeiro, Sugarloaf Mountain nổi tiếng với hình dáng giống như một chiếc bánh mì và là một điểm du lịch hấp dẫn với cáp treo đưa du khách lên đỉnh.(Ảnh: Notes on Slow Travel) 4. Sigiriya, Sri Lanka (370 mét): Sigiriya là một tảng đá nguyên khối nằm ở trung tâm Sri Lanka, nổi tiếng với các bức tranh tường cổ và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận.(Ảnh: Wikipedia) 5. Ben Amera, Mauritania: Ben Amera là tảng đá nguyên khối lớn nhất ở châu Phi và là một trong những tảng đá lớn nhất thế giới. Nằm ở sa mạc Sahara, nó là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích khám phá.(Ảnh: Team Hazard Rides Again) 6. El Capitan, Mỹ (900 mét): Nằm trong Vườn quốc gia Yosemite, California, El Capitan là một khối đá granite khổng lồ và là một trong những điểm leo núi nổi tiếng nhất thế giới.(Ảnh: Wikipedia) 7. Devils Tower, Mỹ (386 mét): Nằm ở Wyoming, Devils Tower là một tảng đá nguyên khối nổi tiếng với hình dáng độc đáo và là một địa điểm linh thiêng của các bộ tộc bản địa Mỹ.(Ảnh: Rapid City) 8. Giant’s Causeway, Bắc Ireland: Giant’s Causeway là một khu vực gồm khoảng 40.000 cột đá bazan hình lục giác, được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây khoảng 60 triệu năm. Đây là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. (Ảnh: The Giant's Causeway Tour) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

1. Uluru (Ayers Rock), Australia (348 mét): Uluru là một khối đá sa thạch khổng lồ nằm ở trung tâm Australia. Đây là một địa điểm linh thiêng của người Anangu và là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Australia. (Ảnh: Ancient Origins) 2. Zuma Rock, Nigeria (725 mét): Nằm gần thủ đô Abuja, Zuma Rock được biết đến với hình dáng đặc biệt và là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Nigeria. (Ảnh: Geology Science) 3. Sugarloaf Mountain, Brazil (396 mét): Nằm ở thành phố Rio de Janeiro, Sugarloaf Mountain nổi tiếng với hình dáng giống như một chiếc bánh mì và là một điểm du lịch hấp dẫn với cáp treo đưa du khách lên đỉnh.(Ảnh: Notes on Slow Travel) 4. Sigiriya, Sri Lanka (370 mét): Sigiriya là một tảng đá nguyên khối nằm ở trung tâm Sri Lanka, nổi tiếng với các bức tranh tường cổ và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận.(Ảnh: Wikipedia) 5. Ben Amera, Mauritania: Ben Amera là tảng đá nguyên khối lớn nhất ở châu Phi và là một trong những tảng đá lớn nhất thế giới . Nằm ở sa mạc Sahara, nó là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích khám phá.(Ảnh: Team Hazard Rides Again) 6. El Capitan, Mỹ (900 mét): Nằm trong Vườn quốc gia Yosemite, California, El Capitan là một khối đá granite khổng lồ và là một trong những điểm leo núi nổi tiếng nhất thế giới.(Ảnh: Wikipedia) 7. Devils Tower, Mỹ (386 mét): Nằm ở Wyoming, Devils Tower là một tảng đá nguyên khối nổi tiếng với hình dáng độc đáo và là một địa điểm linh thiêng của các bộ tộc bản địa Mỹ.(Ảnh: Rapid City) 8. Giant’s Causeway, Bắc Ireland: Giant’s Causeway là một khu vực gồm khoảng 40.000 cột đá bazan hình lục giác, được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây khoảng 60 triệu năm. Đây là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. (Ảnh: The Giant's Causeway Tour) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.