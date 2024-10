'Chim thần' tái xuất sau 155 năm gây chấn động giới khoa học

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của kền kền Ai Cập trên hòn đảo St Mary thuộc quần đảo Scilly, Anh, đã gây chấn động giới khoa học. Đây là lần đầu tiên loài chim này xuất hiện trở lại sau 155 năm, kể từ lần cuối cùng được ghi nhận tại Essex vào năm 1868. (Ảnh: BBC) Kền kền Ai Cập (Neophron percnopterus) từng được coi là biểu tượng hoàng gia trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Với bộ lông trắng, đầu trọc và đôi cánh mạnh mẽ, loài chim này không chỉ nổi bật về vẻ ngoài mà còn có vai trò quan trọng trong tín ngưỡng và đời sống người dân Ai Cập. (Ảnh: iNaturalist) Chúng được mệnh danh là "chim thần" và được bảo vệ bởi các vị vua chúa. Trong thời kỳ thịnh trị, kền kền Ai Cập xuất hiện phổ biến trên các đường phố, khiến người ta gọi chúng là “gà của pharaoh”. (Ảnh: Wiktionary) Will Wagstaff, chuyên gia động vật hoang dã người Anh, cùng nhóm bạn của ông đã tình cờ bắt gặp con kền kền Ai Cập khi đang dạo chơi trong rừng trên đảo St Mary. Sự hiện diện của loài chim này sau hơn một thế kỷ biến mất là một sự kiện hiếm có và đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học cho rằng con kền kền này có thể đã bay đến Anh từ miền bắc nước Pháp, tuy nhiên, lý do cụ thể cho chuyến di cư này vẫn là một bí ẩn. (Ảnh: ResearchGate) Mặc dù là loài chim săn mồi và ăn xác thối tuyệt đẹp, kền kền Ai Cập đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Do hoạt động săn bắn, mất môi trường sống và biến đổi khí hậu, số lượng kền kền Ai Cập hiện chỉ còn phân bố rải rác từ bán đảo Iberia, Bắc Phi đến Ấn Độ. (Ảnh: eBird) Chúng đã được liệt vào danh sách các loài động vật nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). (Ảnh: Morten Ross) Kền kền Ai Cập có thói quen ăn xác thối, giúp làm sạch môi trường và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh dịch. Ngoài ra, chúng còn biết sử dụng công cụ để đập vỡ trứng làm thức ăn, thể hiện sự thông minh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. (Ảnh: Featherbase) Sự trở lại của kền kền Ai Cập sau 155 năm là một dấu mốc quan trọng trong việc nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã. Điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống tự nhiên và các loài động vật quý hiếm. Hy vọng rằng với nỗ lực của các nhà khoa học và cộng đồng, loài chim này sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. (Ảnh: Wikimedia Commons) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

