Những cái tổ kỳ thú nhất trong thế giới các loài chim

1. Tổ chim hồng hạc. Chim hồng hạc xây tổ từ bùn và đá nhỏ, tạo thành những đống đất cao khoảng 30-60 cm. Các tổ thường được xây dựng thành từng cụm trên các khu vực ngập nước. Ảnh: Pinterest. Cách xây tổ độc đáo của hồng hạc giúp bảo vệ trứng khỏi các động vật săn mồi. Hồng hạc thường đẻ một trứng duy nhất, và cả bố mẹ đều tham gia trong việc ấp trứng và chăm sóc chim non. Ảnh: Pinterest. 2. Tổ chim tổ lều. Chim tổ lều nổi tiếng với khả năng xây dựng tổ rất đặc biệt, giống như túp lều. Chúng tạo ra một cấu trúc phức tạp từ cành cây, lá và các vật liệu trang trí như hoa, vỏ sò, và thậm chí cả rác thải màu sắc. Ảnh: Pinterest. Chỉ có chim trống xây tổ, và điều này nhằm mục đích thu hút chim mái. Chúng thường rất chăm chút trong việc trang trí, thậm chí điều chỉnh màu sắc để cái tổ trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Pinterest. 3. Tổ đại bàng. Đại bàng xây tổ rất lớn, thường được đặt trên cây cao hoặc vách đá. Tổ của chúng có thể nặng tới hàng trăm kilôgam và được xây dựng từ cành cây, lá và các vật liệu tự nhiên khác. Ảnh: Pinterest. Đại bàng thường sử dụng tổ này trong nhiều năm, thường là để nuôi dưỡng nhiều thế hệ chim non. Ảnh: Pinterest. 4. Tổ chim mòng biển. Chim mòng biển xây tổ trên các vách đá biển hoặc bãi biển, thường sử dụng cát, đá và các vật liệu có sẵn xung quanh. Ảnh: Pinterest. Tổ của chúng thường đơn giản và không có cấu trúc phức tạp. Tuy nhiên, chim mòng biển thường tạo thành các quần thể tổ lớn, giúp bảo vệ nhau khỏi kẻ thù. Ảnh: Pinterest. 5. Tổ chim ruồi. Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất và tổ của chúng cũng nhỏ nhất trong các loài chim, thường có kích thước chỉ bằng một quả bóng golf, và được gắn chặt vào cành cây hoặc bụi cây. Ảnh: Pinterest. Tổ của loài chim ruồi thường được làm từ lông, nhện, và các vật liệu mềm khác, giúp tạo ra một nơi ấm cúng và an toàn cho trứng. Ảnh: Pinterest. 6. Tổ chim nhạn. Chim nhạn thường xây tổ từ bùn, tạo thành những cấu trúc hình chén gắn trên tường, gốc cây hoặc dưới mái nhà. Tổ của chúng thường rất chắc chắn và có thể tái sử dụng trong nhiều năm. Ảnh: Pinterest. Chim nhạn cũng rất thông minh khi chọn vị trí xây tổ, thường ở những nơi an toàn và gần nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest. 7. Tổ chim kền kền. Kền kền thường không xây tổ mà sử dụng các vị trí trên các vách đá hoặc cây cối cao để đặt trứng. Một số loài kền kền, như kền kền Ai Cập, lại dùng những vật liệu như rác thải, lông và cành cây để tạo thành tổ đơn giản. Ảnh: Pinterest. Điều thú vị là kền kền không không dành nhiều thời gian quanh quẩn ở tổ để chăm con. Chúng chỉ quay về tổ khi cần cho con ăn. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng trong khi tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

