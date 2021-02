Chim biển siêu quý sắp tuyệt chủng vì bị chuột ăn thịt

Những con chim MacGillivary´s Prion (Pachyptila macgillivrayi) trên đảo Gough từ năm 2014 đến nay đang giảm tới 9% mỗi năm do chuột. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn, loài chim biển này sẽ có 31% khả năng tuyệt chủng vào năm 2057. Trong số hơn 50 tổ chim từ lứa sinh sản năm nay, chỉ có một con duy nhất sống sót và chưa chắc nó đã sống được tới tuổi trưởng thành. Tất cả đều do những con chuột xâm lấn ăn tươi nuốt sống đàn chim non mới nở trên đảo Gough. Một số con chuột thậm chí còn tấn công cả chim bố mẹ, buộc chúng phải bỏ trứng để thoát thân. Chim MacGillivary´s Prion chỉ đẻ một quả trứng mỗi năm. Thật buồn khi hầu hết chim non đều đã chết. Ngay cả con non duy nhất còn sống cũng phải chờ 7 tuần nữa mới bay được, vì vậy cơ hội sống đến tuổi trưởng thành của nó là rất nhỏ Các loài chuột xâm lấn vô tình được đưa lên đảo Gough vào cuối thế kỷ 19. Chúng nhanh chóng thích nghi và phát triển mạnh mẽ, trở thành mối đe dọa lớn đối với các loài sinh vật bản địa. Các nhà bảo tồn cho biết quần thể chim MacGillivary´s Prion có khả năng tự phục hồi và tăng ổn định nếu chuột xâm lấn biến mất. Dự án tiêu diệt chuột khổng lồ trên đảo Gough đã được lên kế hoạch vào năm 2020 nhưng bị trì hoãn cho đến năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số lượng chim MacGillivary´s Prion trên toàn cầu vẫn chưa được thống kê chi tiết nhưng đang suy giảm mạnh do có tỷ lệ chết non cao, khiến chúng bị liệt kê vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội bảo vệ chim hoàng gia (RSPB), những con chuột to lớn đã tiêu diệt khoảng 2 triệu quả trứng và chim non trên đảo Gough mỗi năm. Những con chuột đi săn tập thể với số lượng lên tới 9 thành viên để cùng ăn sống chim non. Điều này có nghĩa là con chim không chết ngay lập tức mà thay vào đó phải chịu đựng không ít vết thương hở trong nhiều ngày. Đảo Gough là một phần thuộc Lãnh thổ hải ngoại Tristan da Cunha của Vương quốc Anh. Nó nằm cách hơn 3.200 km từ điểm gần nhất của Nam Mỹ và là một trong những hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới.

