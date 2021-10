Chiếu tia X, phát hiện "báu vật" gây sốc dưới kiệt tác của Picasso

Nhà thần kinh học Anthony Bourached và nhà vật lý học George Cann đến từ University College London đã sử dụng tia X, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật in 3D để tìm kiếm báu vật "người đàn bà bí ẩn" mà họ biết là có tồn tại, nhưng dường như đã bị "xóa khỏi lịch sử". Họ tin rằng "người đàn bà bí ẩn" bị giấu đằng sau kiệt tác "Bữa ăn của người mù", một họa phẩm quan trọng thuộc Thời Kỳ Xanh của danh họa Tây Ban Nha Picasso, được vẽ năm 1903. Sau khi phân tích các nét vẽ của danh họa Picasso trong các bức tranh khác, Anthony Bourached và George Cann đã dùng thuật toán để mô phỏng bức tranh gốc trông như thế nào từ những dữ liệu ít ỏi mà việc chiếu tia X mang lại. Họ tin rằng Picasso đã vẽ đè lên bức tranh này với sự miễn cưỡng bởi Thời Kỳ Xanh là giai đoạn Picasso mới vào nghề và gặp khó khăn với những vật liệu đắt tiền. Nghiên cứu này đã đem bức họa tuyệt đẹp "The Lonesome Crouching Nude" - "Người đàn bà khỏa thân cúi mình cô độc" lộ diện trước thế giới sau 120 năm bị giấu. Các họa sĩ thường vẽ đè lên các tác phẩm của mình khi không tìm được tấm toan mới hoặc đơn giản là không hài lòng với tác phẩm cũ. Bức tranh tái tạo sẽ được công bố tại Phòng trưng bày Morf ở London vào ngày 13 tháng 10. Danh họa Picasso (1881 – 1973) đã để lại cho hậu thế hàng loạt các tác phẩm vô cùng đắt giá. Trong đó nổi bật là bức tranh “Seated Woman with Red Hat” bị thất lạc suốt 50 năm. Tranh của Picasso luôn được trả những cái giá “trên trời”, bức Garcon a la Pipe của ông là một trong những bức tranh đắt nhất mọi thời đại, được trả giá 104 triệu đô la vào năm 2004. Năm 2006, bức Dora Maar au Chat được bán với giá 95,2 triệu đô la, là bức tranh đắt giá thứ hai mang thương hiệu Picasso. Cùng thời điểm này tại Anh, Chính phủ Anh cũng đang ra lệnh cấm tạm thời đối với việc bán ra nước ngoài bức tranh nổi tiếng của Picasso có tên Child with a Dove (Em bé và chú chim bồ câu). Bức tranh này đã được đem trưng bày trong phòng triển lãm quốc gia kể từ năm 1974. Tác phẩm The Old Guitarist được Picasso hoàn thành từ cuối năm 1903 đến đầu năm 1904. Đây là một trong những bức tranh đau buồn nhất chinh phục được trí tưởng tượng của toàn giới nghệ sĩ. Bức tranh Le Rêve (Dream) được Picasso hoàn thành vào năm 1932 bằng chất liệu sơn dầu, thể hiện hình ảnh Marie – Therese Walter – một trong những người tình của ông, là nàng thơ của ông – đang ngủ trên ghế bành với gương mặt ngây thơ, bình thản, bộ ngực căng đầy khêu gợi. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT.

