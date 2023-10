Chiêm ngưỡng top 25 loài bướm đẹp xuất sắc của Việt Nam

Bướm cối xay gió thường (Byasa polyeuctes). Ảnh: Wikipedia. Bướm mòng cánh vàng (Cepora iudith). Ảnh: Peter Prokosch.Bướm báo hoa vàng (Cethosia cyane). Ảnh: Wikipedia. Bướm đuôi Berna (Charaxes bernardus). Ảnh: Wikipedia. Bướm bản đồ nhỏ nâu cam đỏ (Chersonesia risa). Ảnh: Wikipedia. Bướm bản đồ cánh thẳng (Cyrestis nivea). Ảnh: Bali Wildlife. Bướm loang (Delias pasithoe). Ảnh: Wikipedia. Bướm đốm xanh lớn (Euploea mulciber). Ảnh: Butterflies of Vietnam. Bướm cánh vàng đa hình (Eurema simulatrix). Ảnh: iNaturalist. Bướm nam tước lòe loẹt (Euthalia lubentina). Ảnh: Wikipedia. Bướm nâu hai đốm vàng (Faunis eumeus). Ảnh: Wikipedia. Bướm đuôi chim (Graphium agamemnon). Ảnh: Wikipedia. Bướm cánh phượng kiếm (Graphium antiphates). Ảnh: Wikipedia. Bướm ê ke xanh (Graphium eurypylus). Ảnh: Wikipedia. Bướm tím saphia (Heliophorus epicles). Ảnh: Wikipedia. Bướm phấn vàng cam (Ixias pyrene). Ảnh: Wikipedia. Bướm chỉ huy (Moduza procris). Ảnh: Wikipedia. Bướm phượng cam (Papilio demoleus). Ảnh: Butterflies and Moth. Bướm đuôi kiếm bốn vạch (Pathysa agetes). Ảnh: iNaturalist. Bướm gốc cánh đỏ (Prioneris philonome). Ảnh: Butterflies of Vietnam. Bướm sọc bạc thông thường (Spindasis vulcanus). Ảnh: Wikipedia. Bướm nữ tu xanh Himalaya (Stibochiona nicea). Ảnh: Wikipedia. Bướm phượng đuôi kiếm răng tù (Teinopalpus imperialis). Ảnh: iNaturalist. Bướm tím lớn (Terinos clarissa). Ảnh: iNaturalist. Bướm phượng cánh chim chấm rời (Troides aeacus). Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.





Bướm cối xay gió thường (Byasa polyeuctes). Ảnh: Wikipedia. Bướm mòng cánh vàng (Cepora iudith). Ảnh: Peter Prokosch. Bướm báo hoa vàng (Cethosia cyane). Ảnh: Wikipedia. Bướm đuôi Berna (Charaxes bernardus). Ảnh: Wikipedia. Bướm bản đồ nhỏ nâu cam đỏ (Chersonesia risa). Ảnh: Wikipedia. Bướm bản đồ cánh thẳng (Cyrestis nivea). Ảnh: Bali Wildlife. Bướm loang (Delias pasithoe). Ảnh: Wikipedia. Bướm đốm xanh lớn (Euploea mulciber). Ảnh: Butterflies of Vietnam. Bướm cánh vàng đa hình (Eurema simulatrix). Ảnh: iNaturalist. Bướm nam tước lòe loẹt (Euthalia lubentina). Ảnh: Wikipedia. Bướm nâu hai đốm vàng (Faunis eumeus). Ảnh: Wikipedia. Bướm đuôi chim (Graphium agamemnon). Ảnh: Wikipedia. Bướm cánh phượng kiếm (Graphium antiphates). Ảnh: Wikipedia. Bướm ê ke xanh (Graphium eurypylus). Ảnh: Wikipedia. Bướm tím saphia (Heliophorus epicles). Ảnh: Wikipedia. Bướm phấn vàng cam (Ixias pyrene). Ảnh: Wikipedia. Bướm chỉ huy (Moduza procris). Ảnh: Wikipedia. Bướm phượng cam (Papilio demoleus). Ảnh: Butterflies and Moth. Bướm đuôi kiếm bốn vạch (Pathysa agetes). Ảnh: iNaturalist. Bướm gốc cánh đỏ (Prioneris philonome). Ảnh: Butterflies of Vietnam. Bướm sọc bạc thông thường (Spindasis vulcanus). Ảnh: Wikipedia. Bướm nữ tu xanh Himalaya (Stibochiona nicea). Ảnh: Wikipedia. Bướm phượng đuôi kiếm răng tù (Teinopalpus imperialis). Ảnh: iNaturalist. Bướm tím lớn (Terinos clarissa). Ảnh: iNaturalist. Bướm phượng cánh chim chấm rời (Troides aeacus). Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.