Chiêm ngưỡng bộ sưu tập tiêu bản chim lớn nhất thế giới

Bộ sưu tập tiêu bản chim lớn nhất thế giới này được lưu giữ bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ), là một bảo tàng lịch sử tự nhiên do Viện Smithsonian quản lý, đặt ở Trung tâm Mua sắm Quốc gia (National Mall) ở Washington, D.C., Hoa Kỳ. Bảo tàng được tự do thăm viếng và mở cửa 364 ngày một năm. Năm 2016, có 7,1 triệu du khách, là bảo tàng được viếng thăm thứ tư trên thế giới và là bảo tàng lịch sử tự nhiên được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Khai trương năm 1910, bảo tàng của National Mall là một trong những tòa nhà Smithsonian đầu tiên được xây dựng độc quyền để giữ các bộ sưu tập quốc gia và các cơ sở nghiên cứu. Tòa nhà chính có diện tích khoảng 140.000 m² với diện tích 30.200 m² của khu triển lãm và không gian công cộng, và nhà ở cho trên 1.000 nhân viên. Bộ sưu tập của bảo tàng chứa hơn 126 triệu mẫu vật gồm thực vật, động vật, hóa thạch, khoáng vật, đá, thiên thạch, di cốt người và các hiện vật văn hoá của con người. Năm 2016, lần thứ hai được thăm viếng nhất của tất cả các viện bảo tàng Smithsonian. Đây cũng là nơi có khoảng 185 nhà khoa học lịch sử tự nhiên chuyên nghiệp - nhóm các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lịch sử tự nhiên và văn hoá lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bộ sưu tập tiêu bản chim lớn nhất thế giới gồm khoảng 600.000 tiêu bản của các loài chim này không được triển lãm công khai. Do đó, công chúng không thể tự do chiêm ngưỡng chúng. Họ sử dụng kỹ thuật nhồi xác để bảo toàn hình dạng khi sống của những con chim này. Các bảo tàng trên thế giới cũng sử dụng phương pháp này để ghi lại các loài bị đe dọa hoặc đã tuyệt chủng... Nhiều người cũng ứng dụng kỹ thuật nhồi xác để tưởng nhớ vật nuôi đã chết. Những con chim được nhồi xác trông không khác gì thật. Con chim trong họ ô tác này là loài chim biết bay nặng bậc nhất thế giới. Một con đực trưởng thành có thể nặng đến 13,6 kg. Vì nhãn cầu thật bảo quản không tốt và có thể thu hút sâu bệnh, các nhà khoa học đã làm cho những con cú này mắt thủy tinh. Từ trái qua phải, cú tai dài, cú xám lớn và 2 con cú lợn lưng xám. Những con vẹt đuôi dài này được tìm thấy tại các khu vực nhiệt đới ở châu Mỹ. Lông vũ của chúng được giữ nguyên vẹn khi nhồi xác. Tuy nhiên, một số con có thể phải thay mắt thủy tinh và nhuộm lại lông. Một số mẫu vật có thể giúp ích rất nhiều cho khoa học bởi các loài này đã bị tuyệt chủng. Trong ảnh, những con vẹt Carolina sinh sống ở miền Đông nước Mỹ. Chúng dường như đã tuyệt chủng khi không còn thấy sự xuất hiện của cá thể nào từ năm 1918. Con đà điểu khổng lồ này là quà tặng của Vua Jordan - Menelik - cho cựu Tổng thống Theodore Roosevelt. Nó đã sống trong vườn thú Simthsonian cho đến khi chết vào năm 1930. Đa số mẫu vật được bảo quản với hình dạng như lúc sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học có thể cắt một phần của chúng để phục vụ nghiên cứu về di truyền. Một số tiêu bản không còn mắt. Chúng vốn không được dùng để trưng bày nên không cần phải sống động như thật. >>>Xem thêm video: Độc đáo bộ sưu tập gần 400 chiếc đồng hồ cổ (Nguồn: HANOITV)

