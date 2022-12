Rợn người bộ sưu tập xác ướp động vật kỳ dị bậc nhất nước Mỹ

Bảo tàng Field nằm ngay ở phía nam của trung tâm thành phố ở Công viên Chicago trong một quần thể được biết đến là Museum Campus (Quần thể Bảo tàng). Bảo tàng này có một bộ sưu tập hơn 2 triệu đồ vật (không phải tất cả đều được đem trưng bày) có liên quan đến khảo cổ học, lịch sử và khoa học. Hầu như chỉ có giới khoa học được phép tiếp cận bộ sưu tập kỳ dị bậc nhất nước Mỹ. Các nhà nghiên cứu ướp xác động vật và lưu trữ chúng trong ethanol (cồn) để phục vụ cho mục đích nghiên cứu trong tương lai. Đây được cho là cách hữu hiệu nhất để họ giữ được các đặc tính của động vật. Do sử dụng cồn để bảo quản, căn phòng này có nguy cơ cháy nổ cao. Bảo tàng đã lắp hệ thống chống cháy trên trần để đảm bảo an toàn. Tỷ lệ cồn lý tưởng để trì hoãn sự phát triển của vi khuẩn gây thối rữa mẫu vật là 70%. Trong ảnh là một mẫu vật thằn lằn có tuổi đời lên tới gần 200 năm. Trợ lý Giám đốc Quản lý Bộ sưu tập Mẫu vật, Josh Mata, đang bắt đầu quá trình bảo quản một con rồng Komodo cái. Phải mất hàng tuần để họ hoàn tất quá trình ướp xác con vật lớn như rồng Komodo. Theo thời gian, axit béo và các mảnh vụn từ mẫu vật sẽ khiến chất lỏng đổi sang màu hổ phách. Tuy nhiên, chất lượng vẫn được đảm bảo. Một mẫu vật kỳ nhông khổng lồ được tìm thấy nhiều ở Trung Quốc và Nhật Bản, đang được ướp tại một bể khác. Chiếc mũi khổng lồ của loài dơi đầu búa được giữ trọn vẹn khi bảo quản ướt. Nếu da của nó bị khô, việc nghiên cứu sẽ khó khăn hơn nhiều. Hầu hết mẫu vật được giữ trông giống thật nhất. Tuy nhiên, một số mẫu vật được thay đổi để phục vụ các mục đích khác nhau. Nhiều mẫu vật tại đây là độc nhất vô nhị. Loài rùa lá ngực đen Ryukyu đang có nguy cơ tuyệt chủng này được coi là mẫu vật duy nhất cho tới hiện nay mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Cá vây tay có quan hệ gần gũi với con người hơn so với hầu hết các loài cá khác. Các nhà khoa học cho rằng nó đã tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm, nhưng loài này được phát hiện còn sống rất nhiều vào năm 1938. Bên cạnh bộ sưu tập kỳ dị bậc nhất nước Mỹ này, bảo tàng còn trừng bày tài sản quý giá là Sue, bộ xương của khủng long Tyrannosaurus Rex hoàn thiện nhất từng được phát hiện. Hóa thạch dài 42 feet, cao 13 foot đến hông và có hơn 65 triệu năm tuổi. Sue được trưng bày trong một bộ sưu tập lớn về các bộ xương khủng long ở triển lãm Evolving Planet. Tìm hiểu về sự tiến hóa của cuộc sống hơn bốn tỷ năm qua xương, đá và hệ thống trưng bày tương tác. >>>Xem thêm video: Độc đáo bộ sưu tập gần 400 chiếc đồng hồ cổ (Nguồn: HANOITV).

