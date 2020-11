Chiếc ô tô biến hình thành máy bay sau 3 phút sắp được bán ra thị trường

Phương tiện đặc biệt này có tên AirCar V5 và do một giáo sư người Slovakia sáng chế sau 30 năm nghiên cứu. Một đoạn băng hình mới đây trên YouTube video cho thấy Giáo sư Stefan Klein đã hoàn thành hai chuyến bay ở độ cao 457 mét bằng thiết bị do ông sáng chế. Đây là hai chuyến bay thử nghiệm mà ông thực hiện ở sân bay Piestany, Slovakia. Giáo sư Klein hy vọng sẽ bán được những chiếc ô tô bay này cho các khách hàng giàu có và cho biết đã có một người đặt mua. Ông nói rằng sau khi đã hoàn thành mọi chuyến bay thử nghiệm đạt yêu cầu của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu, công ty của ông sẽ cho ra một mẫu xe có động cơ 300 mã lực trong vòng 6 tháng tới. Hiện chiếc xe mẫu có dáng giống như một chiếc ô tô hơn là máy bay với 2 cánh được gập sát theo chiều dọc thân xe. AirCar V5 có động cơ BMW 1,6 lít và có thể di chuyển với tốc độ 200 km/ giờ. Băng hình ghi lại chuyến bay thử nghiệm cho thấy cách xe di chuyển và biến hình thành phương tiện có cánh để sẵn sàng bay lên khỏi mặt đất chỉ bằng một động tác bấm nút. Chiếc xe chỉ cần chạy đà 300 mét là có thể cất cánh. Với chiếc ô tô bay này, người ta có thể đến được nơi cần đến mà không phải vất vả đến sân bay làm các thủ tục và chiếc xe có thể sử dụng rất thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày như là đưa chủ nhân đến sân golf, văn phòng, cửa hàng, khách sạn và bạn có thể đỗ nó ở một chỗ đỗ xe bình thường.

Phương tiện đặc biệt này có tên AirCar V5 và do một giáo sư người Slovakia sáng chế sau 30 năm nghiên cứu. Một đoạn băng hình mới đây trên YouTube video cho thấy Giáo sư Stefan Klein đã hoàn thành hai chuyến bay ở độ cao 457 mét bằng thiết bị do ông sáng chế. Đây là hai chuyến bay thử nghiệm mà ông thực hiện ở sân bay Piestany, Slovakia. Giáo sư Klein hy vọng sẽ bán được những chiếc ô tô bay này cho các khách hàng giàu có và cho biết đã có một người đặt mua. Ông nói rằng sau khi đã hoàn thành mọi chuyến bay thử nghiệm đạt yêu cầu của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu, công ty của ông sẽ cho ra một mẫu xe có động cơ 300 mã lực trong vòng 6 tháng tới. Hiện chiếc xe mẫu có dáng giống như một chiếc ô tô hơn là máy bay với 2 cánh được gập sát theo chiều dọc thân xe. AirCar V5 có động cơ BMW 1,6 lít và có thể di chuyển với tốc độ 200 km/ giờ. Băng hình ghi lại chuyến bay thử nghiệm cho thấy cách xe di chuyển và biến hình thành phương tiện có cánh để sẵn sàng bay lên khỏi mặt đất chỉ bằng một động tác bấm nút. Chiếc xe chỉ cần chạy đà 300 mét là có thể cất cánh. Với chiếc ô tô bay này, người ta có thể đến được nơi cần đến mà không phải vất vả đến sân bay làm các thủ tục và chiếc xe có thể sử dụng rất thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày như là đưa chủ nhân đến sân golf, văn phòng, cửa hàng, khách sạn và bạn có thể đỗ nó ở một chỗ đỗ xe bình thường.