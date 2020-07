Chiếc máy tính đầu tiên của nhân loại kỳ dị hơn chúng ta tưởng

Công cụ tính toán cổ xưa nhất mà con người đã từng phát minh ra không gì khác chính là chiếc bàn tính đơn giản này, phổ biến nhất ở các nước châu Á và châu Âu. Mặc dù có thiết kế khá đơn giản từ gỗ và kim loại, nhưng độ chính xác thì thật sự rất phi thường. Ít ai ngờ chiếc máy tính cổ xưa Herman Hollerith được tạo nên với mục đích ban đầu là...thống kế dân số Hoa Kỳ thời bùng nổ số lượng. Cỗ máy to lớn này là dạng máy tính sơ khai, phép đếm, xếp, đọc và phân loại các dạng thẻ đục lỗ lưu trữ dữ liệu, qua đó, giúp chính phủ thống kê dân số, cũng như kiểm phiếu trong các cuộc bầu cử. Nordsieck's Differential Analyzer thuộc thế hệ máy tính được sử dụng rất phổ biến vào khoảng thời gian chiến tranh thế giới nổ ra. Một trong số những chiếc máy tính đầu tiên của nhân loại này có thiết kế thô kệch và rối mắt với nhiều bộ phận chằng chịt liên kết với nhau. Ở thời điểm đó, Nordsieck's Differential Analyzer có giá bán lên tới 700 USD. Về nguyên lý hoạt động, máy tính sử dụng các kết nối điện tử thay cho trục cơ học vốn được sử dụng trong các thế hệ trước đó. Năm 1942, nhà vật lý John Mauchly đã công bố khái niệm máy tính mới có thể vận hành hoàn toàn bằng dòng điện. Và ENIAC ra đời đủ khả năng tính toán các công thức đạn đạo phức tạp để phục vụ chiến tranh. ENIAC chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới vận hành mà không có sự hiện diện của các thành phần chuyển động cơ học, có thể thực hiện các phép tính với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần các thế hệ máy cũ. So với các thế hệ máy tính trước, Univac (Universal Automatic Computer) có vẻ đã có bước đột phá về thiết kế tuy rằng vẫn khá cồng kềnh. Máy cung cấp khả năng tính toán hiệu quả cùng nhiều chức năng khác, được bán ra với giá 1 triệu USD. IBM System/360 (S/360) là thế hệ máy tính trung tâm quy mô lớn được IBM công bố vào khoảng những năm đầu thập niên 60, phục vụ cho các mục đích đa dạng như thương mại và khoa học. Đây được xem là một trong những chiếc máy tính thành công nhất trong lịch sử, ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển ngành công nghiệp máy tính sau này. Nhìn thì có vẻ kỳ dị và chẳng giống một chiếc máy tính nhưng IBM RAMAC 350 lại nhanh chóng gây tiếng vang với những tính năng hết sức ấn tượng. Nó có tốc độ xử lý nhanh, hệ thống lưu trữ lớn, khả năng truy nhập, truy xuất bộ nhớ nhanh chóng hệt như máy tính ngày nay. Cray - 1 Supercomputer xứng đáng với danh hiệu chiếc máy tính kỳ dị nhất mọi thời đại. Tuy nhiên sản phẩm này lại là một siêu máy tính thực thụ khi có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến 1982. Được phát hành vào tháng 3/1965, PDP - 8 là thế hệ máy tính cỡ nhỏ đầu tiên gây được tiếng vang lớn trên thị trường với 2 model: dạng để bàn và dạng nhìn như một chiếc tủ lạnh. Alto có thiết kế gần gũi nhất với những chiếc máy tính hiện đại ngày nay với đầy đủ màn hình, chuột, bàn phím, hệ thống lưu trữ, kết nối và in ấn. Không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học, nó còn là đại diện đầu tiên đặt nền móng cho kỉ nguyên máy tính tương tác sau này. Với sự ra đời của Pong, ngành công nghiệp video game trên máy tính chính thức bước sang một kỉ nguyên hoàn toàn mới. Máy tính có thể dùng để chơi các game thuộc thể loại Arcade game của hãng Atari, nổi tiếng nhất trong số đó là Pinball được nhiều trẻ em yêu thích. Trong khi, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới IBM PC lại mở ra kỷ nguyên máy tính cá nhân cho nhân loại. Máy được thiết kế khá gọn gàng, trang bị bộ xử lý Intel 8088 4,7Mhz và 16Kb bộ nhớ. Thời điểm ra mắt, hơn 40000 chiếc máy tính này được bán ra chỉ trong vòng 2 tháng. Trẻ em Mỹ muốn điên khi thử dùng máy tính cổ. Nguồn: Youtube

